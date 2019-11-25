「視線死角」撞上ㄇ型防撞柱　他反應廠商竟遭回：自己技術問題

▲視線死角撞上ㄇ型防撞柱，廠商收投訴回覆：「你自己駕駛技術的問題。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名經營計程車生意的沈姓男子日前投訴，他在台北市某一間停車場停車時，因為地面上沒有「回復型導桿」產生視線死角，導致他轉彎時擦撞到地上的ㄇ型防撞桿，他事後求助停車場的外包廠商，不料廠商卻回覆說「是你自己駕駛技術有問題吧」，讓他相當生氣。

沈男一邊指著車殼凹陷的地方、一邊描述日前撞到防撞桿的過程情緒激動，當時因為對面有來車，所以才稍為偏右行駛，結果要進入停車場時，就擦撞到地上的ㄇ型防撞桿。他認為是停車場沒有做好標示義務、沒有設置回復型導桿，才會害他因為視線死角造成擦撞，因此決定求助停車場的外包廠商。

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但停車場的外包廠商收到投訴後，認為整件意外是沈男駕駛技術不佳導致，讓沈男收到回覆後非常憤怒。沈男說「原本有回復型導桿，但斷掉了，如果導桿還在的話，後視鏡應該是可以看到」、「（廠商）他說這是你自己駕駛技術的問題，外包廠商你為什麼會這樣回覆我，我覺得這樣子很不合理。」

▲廠商認為沈男會發生擦撞，應該是駕駛技術的問題。（圖／東森新聞）

實際回到停車場可以看見，地板原本的導桿已經損壞，僅剩下釘死在路面的固定板，防撞桿也因為多次摩擦而掉漆變色。而從駕駛進入停車場的角度觀察，ㄇ型防撞桿因為位置較低，確實會產生視線死角、看不到防撞桿的情形，但一般來說駕駛轉彎時都會預留空間，除非車子真的太靠近，不然其實不太容易會A到。

台北市停管處營運科長羅至浩表示，停車場最近幾年都沒有發生類似狀況，但現在有民眾反應也會積極做相關處理，將會盡快在防撞桿前面加裝回復式導桿，提醒民眾右轉時要注意路面情況，讓民眾有一個更好的停車環境。

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