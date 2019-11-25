大陸2.4萬公務員缺額被考生搶爆！錄取比例60：1

▲考試示意圖。（圖／取自免費圖庫pxhere ）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸2020年度國家公務員考試（簡稱國考）的筆考於24日開考。這次國考計畫將錄取2.4萬人，其中包含中央和國家機關86個單位、23個直屬機構，目前共有143.7萬人報名已通過審查，與計畫錄取人數比例約為60:1，而熱門職位的更是「千里挑一」。

根據《中國新聞網》報導，國考筆試在全國各省會城市、自治區首府、直轄市和個別較大城市於9點時開考。上午進行「行政職業能力測驗」考試，下午則進行「申論」考試。

今年的計畫錄取人數明顯高於上年度1.45萬人的錄取計畫，雖然錄取名額增加，但不少的考生直呼，門檻比以往都還要高，要想成功錄取並不容易。對於今年的國考，華圖教育公考輔導專家李曼卿表示，許多崗位的錄取條件在各方面都變得更嚴格，例如，對基層工作經驗年限的審核更嚴，很多崗位也提高對專業技能的工作經驗要求。

據報道，截至今年報名結束前一日的數據顯示，熱門職位的過審人數跟錄取人數的比率都是「千里挑一」，與較冷門的職位形成了很大的對比。專家分析出，這些冷門的職位，只是因為地域相對較遠，或是門檻較高，但是從競爭和事業發展方面來看，只要努力不懈一定會有一番作為。

此外，國家公務員注重考風和紀律，在10月14日發佈了《中央機關和直屬機構2020年度考試錄用公務員指南》。《指南》中指出，若有考生隱瞞真實訊息、弄虛作假、考試作弊、擾亂考試次序等違法錄用紀律行為的，將嚴厲接受懲罰。

《指南》中還提及，會根據考生犯錯的輕重給予懲罰，較輕的懲罰是考試成績無效、取消資格等方式處理、較重的則是，給予5年內限制報考的處理、特別嚴重的將給予終身限制報考的處理、而涉嫌犯罪的，將移送有關國家機關依法處理。

除此之外，國家公務員還發佈了「誠信報考，從我做起」的通知，呼籲考生認真對待每一個環節，認真實踐每一個招考項目的要求，並鼓勵不輕易放棄、不輕易爽約考前承諾，珍惜機會。