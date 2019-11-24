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大陸發射2顆北斗導航衛星！居民房屋被殘骸擊垮　盼換新家

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▲西昌衛星發射中心。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲西昌衛星發射中心。（圖／記者蔡浩祥攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸西昌衛星發射中心23日早上8時55分，用長征三號乙運載火箭（及配套遠征一號上面級）以「一箭雙星」的方式，發射第50、51顆北斗導航衛星，這也是長征系列運載火箭第319次飛行，經過3個多小時的飛行，已經順利進入預定軌道。不過一名網友在臉書上發文，家園被火箭發射的殘骸擊中而倒塌，將尋求政府協助領取賠償並換新家。

根據廈門網報導，此次發射的北斗衛星和運載火箭，分別由中國科學院微小衛星創新研究院，和中國航天科技公司所屬中國運載火箭技術研究院抓總研製。這兩顆衛星均屬中圓地球軌道衛星，是目前大陸在建的北斗三號系統的組網衛星。衛星順利進入軌道之後，將進行在軌測試，並適時的入網提供服務。

▲▼房子被火箭殘骸擊落倒塌。（圖／網友吴盛俞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼房子被火箭殘骸擊落倒塌。（圖／網友吴盛俞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼房子被火箭殘骸擊落倒塌。（圖／網友吴盛俞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一名網友在臉書上發文表示，因家園是火箭發射的殘骸掉落區，當地居民被政府疏散，回家後發現房子被砸了。從照片中可見，磚塊散落一地，家中還燃起熊熊烈火。他猜測接下來的劇情是，領取國家巨額賠償，然後在政府的協助下換新家。

從2007年開始發射首顆北斗二號導航試驗衛星開始，長達12年的時間，長征三號甲系列運載火箭有37次的優秀表現，此次發射是長三甲系列火箭帝107次發射，也是長征系列運載火箭第319次的飛行。

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