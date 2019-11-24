林俊憲灣裡後援會成立　陳菊、潘孟安強力輔選

▲民進黨立委林俊憲，南區灣裡成立「總統、立委聯合後援會」，總統府秘書長陳菊、屏東縣長潘孟安站台力挺，展現綠營團結勝選氣勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



隨著2020大選投票日逼近，台南市南區出身的民進黨立委林俊憲，11月24日選擇在南區灣裡成立「總統、立委聯合後援會」，吸引近千名支持者到場相挺，展現綠營團結勝選氣勢。

總統府秘書長陳菊、屏東縣長潘孟安，均強力呼籲支持者務必集中選票讓民進黨的總統與立委人選順利連任，陳菊甚至以「副總統候選人賴清德的故鄉」勉勵，希望灣裡地區能有超越7成得票率的成績帶領民進黨勝選。



南區特別是灣裡、喜樹等舊部落社區，向來是支持綠營最重要的代表性區域，林俊憲尋求立委連任，在灣裡成立總統、立委聯合後援會，固盤意味濃厚。在立委葉宜津；議員呂維胤、李啟維與蔡筱薇等人以及後援會總會長康銀壽、灣裡後援會會長蘇江淮等多名幹部陪同進場下，林俊憲受到現場近千名支持者簇擁加油，凍蒜聲不絕於耳，「灣裡要大贏」的呼聲更將現場氣氛帶到最高峰。





林俊憲特別強調，蔡英文與賴清德合作，民進黨一定會團結勝選，國際社會也都高度矚目與重視。他細數自己在任期內為地方努力打拚的多項建設成果，包括二仁溪整治、搶救黃金海岸砂堤、南寧高中老舊校舍重建、抽水站機組更新、電纜地下化以及南部第一所老人醫院等，都是民進黨內一棒接一棒回報鄉親的支持、以及小英政府對基層權益與福利的照顧。





花媽陳菊今天抵達造勢現場前，先由林俊憲陪同到灣裡信仰中心的萬年殿參拜祈福，受到廟方主委與幹部、後援會以及在地人士近百人的熱烈歡迎。陳菊今天向支持者強調，台灣要以眼前的香港為鑑，珍惜台灣幾十年來一代拚過一代的寶貴民主，大家心頭要抓牢維護台灣的主權、自由民主與安全，民進黨會跟大家一起堅持下去。她更以「台南是副總統人選賴清德的故鄉」為由，希望灣裡人能以超越七成的得票率支持小英總統與賴清德、林俊憲等人。花媽的一句話，得到在場民眾的熱烈回應。





今年得到縣市首長滿意度第一名的潘孟安，也特別推崇林俊憲的政策論政與爭取取地方建設的能力，並且承續了台南優良民主傳統的DNA，值得大家繼續支持。他並呼籲大家一定要讓蔡英文、林俊憲順利連任之外，也要讓民進黨國會過半繼續照顧基層。





今天的後援會成立大會，係由民進黨年輕市議員沈震東、市黨部執行長蔡麗青主持，除了黨內要角齊聚外，地方各個系統也展現出團結勝選的高昂氣勢。