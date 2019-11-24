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香港區選2小時43萬人投票！　「投票率高上屆3倍」各區湧排隊人潮

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▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

記者劉亭／綜合報導

香港今（24）日舉行區議會選舉，一早開始各區投票所就出現排隊人龍。根據香港選舉事務處網頁公布，截至早晨9時30分止，投票人數達430,446，投票率為10.41%，遠高於上屆2015年同一時間投票率3.85%。

在香港島、九龍、新界各區中，目前荃灣區的投票率最高，達11.39%；其次是大埔區11.37%，及九龍城區的11.36%。由於一早開始各區開始出現排隊人龍，網站上也請大家保持耐心、有秩序地等候，票站工作人員會盡快為選民服務。

▲香港特首林鄭月娥參加區議會選舉投票。（圖／記者游宗樺攝）

根據《香港01》報導，香港政制及內地事務局局長聶德權今早指出，全港615個票站順利運作，整天有15小時可以投票，呼籲市民毋須集中一個時間投票。他也表示，這次區選破了多項紀錄，包括每區均有競爭、選民人數創新高等，政府希望選舉和平有序進行，做到公平公正。

根據《選舉管理委員會(選舉程序)(區議會)規例》（第541F章）第53條，合資格選民只要帶著香港身份證正本或指定的替代文件，即可到投票通知卡指定的投票站，並向投票站工作人員出示有關文件，以領取選票。

經風險評估後，今有五個票站需要更改。受影響票站包括位於香港薄扶林的沙宣道會堂、紅磡的香港専上學院、屯門的嶺南大學郭少明伉儷樓、大埔的香港教育大學賽馬會小學及沙田香港中文大學富爾敦樓。選舉事務處已向受影響選民發出通知。

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