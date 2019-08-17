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「穿衣效果差」神棍哄騙消災...見肉體秒撲倒17歲少女！　她哭喊：別靠過來

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▲吳姓男子2017年間借住堂弟桃園市租屋處，竟趁堂弟收假回部隊性侵其女友。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲小蘭被算命師騙進房間。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pxhere）

記者洪珮瑄／綜合報導

「我被算命師侵犯了...」四川南充市一名17歲少女小蘭（化名）今年5月到警局報案。她哭訴，自己被一名大師騙進家裡，還被要求脫衣消災，隨後被對方壓在床上性侵得逞。不過，該名55歲的胡姓算命師事後卻以腎虛、沒感覺為由，否認小蘭的指控。

綜合陸媒報導，小蘭是一名高中未畢業的中輟生，當天心情不好走在路上，正好經過胡男的算命攤位。胡男察覺小蘭臉色不悅，便對她大喊，「妳過來一下，我有重要的事情要跟妳說，可替妳解憂愁。」

事實上，原本就讀高一的小蘭因在校成績較差，漸漸失去學習動力而輟學，加上在家又無所事事，經常被父母數落，所以漸漸與家人有了隔閡。事發當天，小蘭正好又和家人吵架，聽到大師這番話，讓她覺得自己的內心似乎被別人理解，便放下戒心，走到胡男面前。

▲「穿衣效果差」神棍哄騙消災...見肉體秒撲倒17歲少女　她哭喊：別靠過來（圖／翻攝成都廣播電視台畫面）

▲小蘭表示，自己當時又哭又喊，對方完全不理會。（圖／翻攝成都廣播電視台畫面，下同）

胡男看到小蘭臉色凝重便開始加油添醋，謊稱災禍臨頭，若想要避免就要想辦法化解；隨後，他指示小蘭，先準備好錢，再到自己家來，將會開始進行施法消災。小蘭聽從胡男的建議，跑回家拿出自己存了很多年的800元（台幣約3,500元）零用錢，接著照著對方給的地址前進。

事後，胡男將小蘭帶進自己家的房間，並且準備一碗水，以手指彈水的方式做出施法動作，之後又說穿著衣服效果不好，要求小蘭將衣服脫掉。小蘭當時覺得怪怪的，還一直警告對方「別靠過來」，但為了消災改運，她只好不情願地配合。

就在小蘭脫下衣服那一刻，胡男當場獸性大發，將她撲倒在床上強制性侵得逞。事後，面對警方審訊，胡男卻以「腎虛」、「早就沒有感覺」為由，否認性侵小蘭的事實，甚至還想向小蘭提出誣告，要求賠償精神損失費。

▲「穿衣效果差」神棍哄騙消災...見肉體秒撲倒17歲少女　她哭喊：別靠過來（圖／翻攝成都廣播電視台畫面）

▲胡男在進行訊問時，還向警方表示，自己早就沒感覺了。

警方隨後到進行勘察，發現廚房的垃圾桶裡有一堆衛生紙，經過鑑定確認，上面有胡男和小蘭的DNA，符合胡男對小蘭性侵的事實。最終，胡男因涉嫌性侵罪被檢察院批准逮捕。

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關鍵字：性侵,神棍,算命師,大師,消災,脫衣

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