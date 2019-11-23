泛藍彰化分裂！　前北斗鎮長楊麗香登記參選立委

▲前北斗鎮長楊麗香登記參選第3選區立委。（圖／翻攝自楊麗香臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化立委登記4個選區共16人登記，除了第2選區有前縣議員黃玉芬角逐外，第3選區最令人矚目的是前北斗鎮長楊麗香，因為來不及拿到親民黨政黨推薦書，最後以無黨籍登記參選，楊麗香強調這是擴大服務，未來會和宋楚瑜總統選舉搭配，邀請郭柯宋站台助選外，也希望做一個苦民所苦的中央民代。

楊麗香擔任過2屆北斗鎮長，也是現任北斗鎮長李玄在的妻子，而李玄也擔任北斗鎮國民黨主委，之前更受邀擔任藍營參選人謝衣鳳後援會團長一職，目前第3選區（北斗、埤頭、溪州、二林、芳苑、大城、竹塘、溪湖、埔心、埔鹽），有國民黨謝衣鳳及民進黨現任立委洪宗熠，如今楊麗香加入戰局，形成「三腳督」的戰況。

▲楊麗香丈夫李玄在是現任北斗鎮長。（圖／翻攝自楊麗香臉書）

地方政壇人士分析，楊麗香在6年鎮長任內，被認為是泛藍也是親綠人士，更是前縣長魏明谷的愛將之一，而丈夫李玄在則是藍營戰將，如今加入橘營，勢必衝擊到藍綠選票。

楊麗香也說，自從卸任鎮長一職後，地方人士積極勸進，也跟她說「北斗地區10多年來沒有立法委員」，因此才決定出馬角逐，期間也曾跟郭柯宋等陣營請益，原本要以親民黨參選，但登記來不及才以無黨籍登記，但接下來仍會和總統選舉搭配，要過6萬票的安全門檻，現在除了積極拜票尋求地方人士支持外，就希望選民能選出一個真正能為地方做事的立委。

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