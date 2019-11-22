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馬路抓胸被關！狂狼出獄不到7天化身「公車癡漢」　魔掌襲臀摸私處

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▲公車上男子對陌生女子伸魔掌。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關）

▲男子對陌生女子伸魔掌。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

記者唐詠絮／彰化報導

公車痴漢真實上演！彰化1名男子日前在大馬路對陌生女子任意摸胸，犯性騷擾罪判刑被關，出獄不到7天，襲胸事件再度重演，這次場警換到公車上，男子變本加厲，還將手伸入女子臀部及大腿間私處，讓女子驚嚇害怕痛哭報警。男子被逮後自白坦承一切犯行，被彰化地院判處有期徒刑4月，可易科罰金。

該名男子去年才在和美鎮大馬路上騎著單車，對徒步的貌美女子大喊了一聲「ㄟ小姐」，接著伸出狼爪對她襲胸，導致女子受到驚嚇，並感覺噁心、不舒服，趕緊跑進一家美容院報警，男子當天被和美警逮捕時，還跟警方說「當時我吸強力膠頭暈暈的，我也不知道我在幹嘛」，被判有期徒刑3月。

據判決書內容指出，該名男子前有槍砲、恐嚇、搶奪、竊盜、殺人未遂、公共危險、妨害公務、詐欺、妨害風化、傷害等累累前科，沒想到才剛出監不到1周，男子為逞一己私欲，竟在公車上乘人不及抗拒而觸摸陌生女子大腿及身體隱私處，令女子感到害怕，事後想到就想哭。

法官審酌男子坦承一切犯行，兼衡他目前無業、家境勉持之生活狀況，量處期刑。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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