男女網友相約摩鐵喝酒　他強吻亂摸想硬上下場出爐

▲蔡男與花花在網上認識後約出來喝酒，蔡男趁花花酒後進入昏迷狀態時，對她上下其手意圖性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

蔡姓男子與花花（化名）是網友關係，2人在網路上相談甚歡後相約至摩鐵飲酒聊天，過程中花花因不勝酒力很快就倒下。蔡男見時機正好，趁花花昏睡時將手伸入她內褲，在撫摸她陰部的同時試圖性侵，最終在中花花不斷反抗下，蔡男才終於停手，整件事情在花花報警後曝光。台中地院依強制性交罪，判蔡男1年8月徒刑，緩刑4年，期間須赴保護管束，並附帶捐款公庫5萬元。仍可上訴。

據判決，蔡男與花花是網友關係，2人6月16日凌晨相約至台中摩鐵「愛之船」飲酒聊天，期間花花因酒量不佳很快就昏睡。蔡男在酒精助長下，因見花花睡相甜美，一時性慾大漲，便趁她無法抗拒之時，將手伸入她褲子內，先是撫摸她陰部，隨後又強行親吻，指侵得逞。過程中就算花花不斷反抗大喊「不要」，用手腳抵抗，但蔡男還是戴上保險套企圖性侵，花花極力反抗，蔡男才作罷。

法院審理時，蔡男坦承犯行，表示對自己一時衝動、無法克制而犯下的錯誤感到懊悔。法官審酌，蔡男憑藉男性優勢的體力，在不顧花花反抗下對她伸出狼爪，已從猥褻提升為強制性交，但相較於以暴力方式的強制性犯罪，蔡男手段相對平和，且事後已與花花達成和解，花花也在法庭上表示不再追究，同意給予緩刑機會予以自新，所以依強制性交罪判蔡男1年8月徒刑，緩刑4年，期間赴保護管束，並附帶捐款公庫5萬元。仍可上訴。

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