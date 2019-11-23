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印尼看護默記雇主銀行密碼4天　盜領7000元再把提款卡放回去

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▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲小娜記下提款密碼，再自己拿走卡片盜領。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

來自印尼的小娜（化名）在基隆從事看護工作，今年9月19日陪同雇主陳姓婦人就醫時，意外聽到對方和家人談起銀行提款卡的密碼，於是默默記下來，事後再找機會偷走提款卡，盜領7000元存款花用。基隆地檢署檢察官認為小娜主要的目的是領錢，而非卡片本身，偵結後依詐欺罪起訴，同時向法院聲請簡易判決。

基隆檢警接獲陳家人報案，指稱補登銀行存摺時發現有7000元現金被領走，且流向不明，進一步追查才發現，竊賊就是他們家中的看護小娜。原來小娜今年9月19日陪同年邁的陳姓婦人到醫院就診，對方想要領錢卻忘記密碼，於是打電話詢問家人，這段談話剛好被陪在一旁的她聽見，這才心生歹念偷偷記下這串密碼。

▲▼▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／資料照）

▲小娜得手後隨即把提款卡放回原位。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

過了4天，小娜找機會偷偷拿走陳婦的提款卡，並自行前往超商盜領7000元存款，其中6500元立即匯出，只留下500元花用，返家之後也馬上將卡片放回原位，本來以為可以順利瞞天過海，沒想到還是被眼尖的陳家人抓包。

小娜見事情瞞不住了，除了坦承犯案外，也乖乖交出身上還沒花完的300元。檢方調閱相關監視器畫面、匯款資料、存摺影本等證據，認定小娜的目標是錢而非卡片本身，偵結後依詐欺罪起訴，同時向法院聲請簡易判決。

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