棗園實行草生栽培　保水保肥益處多

▲已進入棗硬核期及果實膨大期階段，高雄區農業改良場籲請農友加強棗園疏果作業等，以提升棗果實品質及穩定產量 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前已進入棗硬核期及果實膨大期階段，農委會高雄區農業改良場籲請農友加強棗園疏果作業，並調整氮肥及鉀肥施用比例，適時補充次要元素，以提升棗果實品質及穩定產量。

▲▼棗園實行草生栽培，可減少除草劑使用、同時進行地面肥料撒施及液肥澆灌作業。

另建議農友在棗園長期規畫上，可實行草生栽培，應用其保水保肥且減少除草劑的優點，將棗園生產環境再升級。

高雄農改場說，棗又稱「團圓果」，主要盛產期於舊曆年前後，由於品種多樣，營養豐富，為年節送禮最佳果品。

戴順發場長表示，棗園以草生栽培管理，每年每公頃預估可減少約48-55公升的除草劑使用量，是環境友善耕作的具體實現。棗園進行人力或機械除草作業，可降低強勢草種的比例，如減少大花咸豐草及野莧等族群密度，使低矮草種如類地毯草及假儉草等族群漸漸取而代之。

他說，草生栽培可營造多孔隙的土壤環境，提供棗樹根部足夠生長空間，且不論是多種類草相或是單一草相，皆可將植物所需營養元素如氮、磷、鉀、鈣、鎂等吸附於草根或土壤團粒表面，達到保肥之功效，建立棗植株生長合適環境，使得果實品質表現更佳。

戴場長進一步說明，目前棗進入硬核期及果實膨大期階段，建請農友加強疏果作業，先剪除細弱或未結果枝條，每4-5節留1果，枝梢尾端果實則一併摘除，可提升棗果實品質並穩定產量。