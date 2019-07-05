熱帶鬱金香…薑荷花　高雄1號＆2號…粉鑽＆胭脂粉療癒

▲高雄區農改場新育成薑荷花高雄1號、2號新品種 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

原產於泰國的薑荷花，經農委會高雄區農業改良場10年育種，終於推出了本土首度育成的新品種「高雄1號-粉鑽」及「高雄2號-胭脂」，彌補夏季花卉市場的不足。

▲▼高雄1號粉鑽、高雄2號胭脂。

目前薑荷花「高雄1號」及「高雄2號」已取得植物品種權，未來種苗量產推廣後，可望以新穎的熱帶盆花姿態，成為花卉市場的潛力新星。

相較於冬天產季短暫的鬱金香，不畏高溫的薑荷花被稱為「熱帶鬱金香」，在整個開花期開花不斷，由一片片苞片排列而成的花序宛如一朵鬱金香，顏色豐富且花型多變，原產於泰國。但引進台灣30年來，尚無本土新品種出現。

這次高雄區農改場育成出的薑荷花「高雄1號」、「高雄2號」為市場上從未出現過的盆花新品種，花型特殊花色典雅，苞片分別為粉紅色及紫紅色，植株均為較矮性，很適合做為觀賞盆花或景觀花壇使用；花期自6月份始即開花不斷，一直到10月下旬才結束。

薑荷花年產值約600萬元，在臺灣各地皆有零星栽培，以臺中以南最多，高雄及屏東約占20%。這次首度本土育成新品種，有新花色、新花型，有別於現有品種。育成新品種期望能增加產值20%，初期市場目標以國內為主。

高雄場指出，薑荷花是植物中最具觀賞價值的花卉種類之ㄧ，從白色、粉紅色、洋紅色、紅色、紫色到黃綠色，色彩的豐富度並不亞於鬱金香，它的觀賞期很長，做為切花、盆花或景觀用途都極為適合，而南臺灣的炎熱氣候更具有發展薑荷花成為地方特色花卉的潛力。看好這股潛力，研發團隊由近千株雜交後代植株中育成數個優良品系，再選拔推出新品種「高雄1號-粉鑽」及「高雄2號-胭脂」，很療癒。