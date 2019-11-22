蔡育輝為溪北地區爭取設置科學園區　增加就業機會留住年輕人

▲台南市溪北地區邊緣化問題嚴重，台南市議員蔡育輝表示，南科三期預定地為何不推薦柳營、後壁、白河地區的台糖土地。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市溪北地區邊緣化嚴重，市議員蔡育輝22日不滿地指出，行政院長蘇貞昌送台南新市大禮，讓南科三期預定地拍板，那溪北地區呢？市長黃偉哲為何不推薦柳營、後壁、白河地區的台糖土地，規劃為南科三期預定地，黃偉哲不關心溪北就業機會嗎？若在溪北地區設置科學園區將能增加就業機會，讓年輕人不外流。

蔡育輝指出，自從台南縣市合併後，溪北地區每年減少約3千人，也就是從2010年到2018年3月，溪北地區共減少24000多人，人口嚴重流失，沒重大建設，沒就業機會，每1次總質詢，他都不斷請求市府能關切溪北邊緣化問題，但當地居民要問的是，就業機會在那裡？

蔡育輝說，南科園區的設立帶動善化、新市等地區發展，溪北地區也依在懇求在溪北設置科學園區，蘇貞昌不久前送新市區一份大禮，讓亟需擴建的南科三期預定地落腳在新市看西農場，看西農場地勢低窪易淹水，面積只有100多公頃又不大，南科三期預定地應移到溪北地區。

蔡育輝質問溪北子弟市長黃偉哲，為何不幫溪北地區爭取，市府為何不推薦在柳營、後壁、白河的台糖土地規劃科學園區，黃偉哲不關心溪北的就業機會嗎？

蔡育輝說請給農民一條安全回家的路也質詢多年，請市長黃偉哲加速推動農地重劃區辦理農水路更新，從1988年至今，仍在辦理1971年以年的農水路更新，1972年以後的農水路何時才能更新？

蔡育輝更怒批溪北地區空氣污染嚴重，市民求救無門，市民一直跟服務處陳情，問聞到燒臭味嗎？他們呼吸困難喉嚨痛，打電話給環保局也沒有結果，市府要如何改善空汙，平息民怨？請市長黃偉哲想想辦法。