歡迎志玲姊姊回家鄉宴客　蔡育輝：懇請關注家鄉邊緣化嚴重困境

▲國民黨台南市立委參選人蔡育輝表示，歡迎志玲姊姊回家鄉宴客，但懇請關注家鄉邊緣化嚴重的困境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

志玲姐姐準備回台南宴客，台南市議會國民黨團書記長、台南市第一選區立委參選人蔡育輝說，此事鄉親都與有榮焉，都盼她回後壁祖厝宴客，但在志玲姊姊高知名度照亮地方同時，他更期盼長期投身公益的志玲姊姊，也能關注溪北地區邊緣化的悲歌已響起，懇請伸出援手。

蔡育輝表示，大家都知道志玲姊姊人美心也美，不過知道她是台南後壁人孩子的人並不多，她要回鄉宴客的消息一出，鄉親們好像自己辦喜事一樣，紛紛跟他打聽，是要到後壁古厝宴客，還是到古蹟台南美術一館宴客，他不是當事人親戚無從得知，但志玲姊姊是一個有高I Q和高EQ的美女，相信不會到有非常高爭議性的古蹟宴客。

蔡育輝說，很高興志玲姊姊回鄉宴客，她的高知名度立刻照亮她的故鄉，但讓人遺憾地卻是這是一個看不見未來的故鄉，因為自從台南縣市合併後，溪北地區每年減少約3千人，也就是從2010年到2018年3月，溪北地區共減少24000多人，人口嚴重流失，沒重大建設，沒就業機會，沒行政資源，縣市合併成了原台南縣民心中永遠的痛，溪北地區敲起邊緣化哀愁的悲歌，故鄉的鄉親伸出熱情雙手擁抱志玲姊姊，也請志玲姊姊溫暖關愛的眼神，能關注故鄉邊緣化的困境，讓溪北地區鄉親看見未來、活出希望。