國民黨不分區年齡偏高　藍營戰將蔡育輝跳海忠諫：請黨改變心意　

▲國民黨中常會通過的不分區立委名單，國民黨台南立委參選人蔡育輝，兌現承諾，在安平跳海忠諫國民黨，修正不分區立委名單。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨中常會通過不分區立委名單，引發藍營及支持者強烈反彈，國民黨台南市立委參選人蔡育輝，11月14日上午兌現承諾，跳海忠諫國民黨。蔡育輝強調，跳海事小，國家的未來事關重大，強烈呼籲黨中央，在最後關鍵時刻要及時修正，讓不分區名單「年輕化」、「專業化」，符合民眾對國民黨重返執政的期待。

蔡育輝指出，他曾針對不分區立委的名單召開記者會及多次建言，請國民黨中央三思再三思，因為不分區名單相當於政黨未來的方向，也代表著民眾對這個政黨的期待，他不是針對特定人選，而是整個名單能不能燃起社會的希望，及對國民黨的認同，這些對選情都有很大的影響。

針對國民黨中常會通過這份名單後，蔡英文台南市競選總部發言人李退之召開記者會，要蔡育輝趕快跳離國民黨這條沈船，蔡育輝表示，李退之的發言完全沒有營養，民進黨的不分區立委名單也出奇地差，除了裙帶關係、還是酬庸跟派系分贓，這也不是民眾要的政黨政治。

為了讓國民黨中央看見台南的堅決民意，蔡育輝前往安平林默娘公園旁海岸，縱身跳海忠諫，為了國民黨再起，蔡育輝再次向黨中央喊話，在最後關鍵時刻要及時修正，「儘速重新調整，端出令人耳目一新的名單」。

蔡育輝跳海時因不慎擦撞到石頭，小腿因此擦傷流血，一旁救護人員立刻為他救護上藥；國民黨市議員洪玉鳳，也貼心地遞上熱薑茶，幫蔡育輝暖身。

國民黨台南市一選區立委參選人蔡育輝，目前為台南市議員，國民黨台南市議會黨團書長，以敢言、直言著稱，與另1名國民黨台南市立委參選人蔡淑惠，日前曾召開記者會，呼籲國民黨在不分區立委能提出令人耳目一新的名單，不要「老人名單」，而在國民黨傳出部分不分區立委名單時，蔡育輝就說，如果真是「老人名單」他就去跳海了。

13日國民黨中常會通過的不分區立委名單版本，蔡育輝認為名單沒有不分區名單「年輕化」、「專業化」，不符合民眾對國民黨重返執政的期待，看不見改革決心，恐與年輕人漸行漸遠，他決定14日上午10時30分，在台南市林默娘公園跳安平港兌現承諾，希望國民黨再起，給年輕人機會，傾聽基層聲音。