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加入彰化立委選戰　「女王蜂」黃玉芬邀郭柯宋相挺：不怕藍綠夾殺

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▲前縣議員黃玉芬以無黨籍登記參選立委。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前縣議員黃玉芬以無黨籍登記參選立委。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

有「女王蜂」之稱的前縣議員黃玉芬，22日下午前往選委會登記參選第二選區立委，她說，曾以白色力量簽下柯P認同卡，也考慮以民眾黨參選，更受到創辦人郭台銘的力挺，不過最後決定希望能廣納百川，因此以無黨籍參選，未來也將邀請鴻海創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜及台北市長柯文哲來到彰化為她站台助選。

▲▼黃玉芬有郭柯相挺。（圖／翻攝自臉書）

▲黃玉芬有郭台銘相挺。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

黃玉芬擁有多項過人才能，包括全國爵士鋼琴大賽公費至維也納深造、關懷廣播電台主持長達10年經驗、世界小姐選拔獲最佳人緣獎、柔道黑帶2段、捕虎頭蜂專家，她是美國匹茲堡州立大學企業管理碩士畢業，當過國立彰商、建國科大、南開科大及嶺東科大教師，曾任彰化市民代表及現任縣議員。

▲▼黃玉芬有郭柯相挺。（圖／翻攝自臉書）

▲黃玉芬簽下柯P認同卡。（圖／柯文哲辦公室提供）

35歲的黃玉芬從小跟隨爸爸捕虎頭蜂，博得「女王蜂」之名，加上長相討好，也被稱做「美女議員」。她擔任市民代表時，投入立法委員選舉，在彰化市拿到1萬2380票，上屆縣議員選舉在彰化市也拿到1萬4735票，去年參選彰化市長，在藍綠夾殺下，得到3萬7000多票，形象清新實力堅強。

黃玉芬也說，在登記前都有和郭辦保持非常好的連繫，她也是郭家友軍，如果成立競選總部會再和郭辦連繫，也會邀請宋楚瑜主席，另外還要看柯市長時間再邀請。

▲前縣議員黃玉芬以無黨籍登記參選立委。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化立委第二選區，原本要以無黨籍參選的陳杰為了國民黨內團結，毅然退出選舉，形成民進黨現任立委黃秀芳與國民黨的縣議員張瀚天共同角逐，如今再加入有柯家軍、郭台銘及親民黨奧援的無黨籍前縣議員黃玉芬加入戰局，讓選情增添變數。

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