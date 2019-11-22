聖誕奇景！　奇美博物館幸福聖誕樹璀璨登場

▲奇美博物館在繆思廣場設置了一座「幸福聖誕樹」，搭配博物館西洋古典建築外觀，呈現浪漫歐風美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接聖誕節到來，奇美博物館在繆思廣場設置了一座「幸福聖誕樹」，搭配博物館西洋古典建築外觀，呈現浪漫歐風美景，預計成為遊客拍照打卡的熱門景點。

奇美博物館「聖誕週末－化裝舞會」將於12月14日起連續兩個週末展開，最應景的視覺焦點之一「幸福聖誕樹」已設置完畢，此座聖誕樹高13公尺，以傳統的綠色樹身搭配耀眼的紅色星星與金色錐形裝飾，再點綴金、銀、紅色的亮面及霧面球體，營造出熱鬧繽紛感。配合此次「化裝舞會」的西洋皇家貴族氛圍，館方也製作一個富有皇家元素的紅色底座，襯托之下讓聖誕樹更顯喜慶與華麗。

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奇美博物館表示，每年到了這個季節，館方就會把經典優美的聖誕樹擺設出來，搭配不同活動主題做一些新的裝飾，營造出在家裡過節的溫馨幸福感，喚起大家對於聖誕節最初的美好印象。該座聖誕樹自即日起展出至2020年1月7日，每日於5時30分至晚上10時30分點燈，白天充滿歐風節慶感，夜晚在五顏六色的燈光映照下更添西洋浪漫情調，無論晝夜皆讓民眾大呼美不勝收。

除了幸福聖誕樹率先登場，奇美博物館也將於12月14日（六）、15日（日）、21日（六）、22日（日）舉辦「聖誕週末－化裝舞會」，現場將有來自19世紀的皇室貴族與聖誕老公公共同現身，邀請民眾從早到晚一起狂歡。精采的活動內容包括重頭戲「化裝舞會」及舞蹈表演；常設展及特展一次飽覽；珍貴皇家名琴首度同台展示並獨家演出；更有備受喜愛、集結70個特色攤位的皇家聖誕市集；多元豐富的精緻音樂饗宴等等，歡迎男女老少一起前來體驗，凡12歲以下兒童免費入場。詳情請關注奇美博物館臉書或上官網查詢：www.chimeimuseum.org。