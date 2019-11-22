一次去4國聖誕村！　350顆聖誕樹+融雪街景浪漫噴發

▲桃園華泰名品城2019年以「歐美聖誕村」作為主題，從2019年11月22日到2020年1月1日一路陪你到浪漫跨年。（圖／華泰名品城提供，以下同）

消費中心／綜合報導

一年一度的聖誕節又要來臨了，準備好跟著戀人、家人還有好友，手牽手一起去充滿濃厚聖誕氣氛的地方過節，製造永恆回憶嗎？桃園華泰名品城2019年以「歐美聖誕村」作為主題，一次網羅美國、法國、義大利以及英國的異國氣氛，營造最道地的歐美聖誕村，更用350顆聖誕樹滂薄裝飾，點綴漫天星光燈飾、融雪雪景，讓大家不用出國就能享受異國過節氣息。今年華泰名品城引進41家人氣攤位，以及「聖誕禮物、Party穿搭看這裡」活動，集好吃、好玩、好拍、好買於一身，還有許多隱藏的「聖誕彩蛋」等你發掘，從2019年11月22日到2020年1月1日一路陪你到浪漫跨年。

想體驗最道地的聖誕村氣息嗎？從第一大道到第七大道，佈滿350棵「耀眼聖誕樹」，掛滿著聖誕裝飾、再加上從天空就蔓延的璀璨燈飾，和街旁的聖誕樹相互閃耀，只要眼睛看得到的地方，都充滿著星光璀璨的聖誕氣息。此外，屋簷上跟街邊都有融雪場景，一到晚上還會飄下片片雪花，讓白天跟黑夜都有各自的氛圍，每次去都會有不同體驗，怎麼拍怎麼美，不特別說的話，朋友真的會以為你跑到國外過節。當你漫步在整個園區時，還會時不時看到聖誕老人出現在意想不到對位置，就等著你跑去跟他一起拍照。

而這次露天飄雪市集規模不僅是全台最大，邀請41家人氣攤位進駐，就是要讓你能玩又能爽！想要身上充滿濃厚的聖誕氣息嗎？這裡有網路人氣飾品龍頭「Vacanza Accessory」、日系飾品小物「Hello yabi」可以讓你穿得漂亮盡情打卡；逛累了沒力氣走路嗎？本土百年豆乾專賣店「品香世家」、美國最強龍蝦堡餐車就在路邊，可以邊買邊逛邊吃，還有各式生活小物「宇宙人娃娃」、手創商品「iCures」等等，不怕你想不到，只怕你沒手可以拿。

每到聖誕節時，不管是準備交換禮物，或著是趁著聖誕折扣買件新衣服犒賞自己一年的辛勞，都是很必須的。所以，華泰名品城趁著這次聖誕慶推出「聖誕禮物、聖誕party穿搭看這裡 物超所值Christmas Sale 萬件精品好物2折起」，全區285個品牌從平價到精品兩折起，而且今年11月才開幕、全台獨家唯一的Prada Outlet，剛開幕的Balenciaga 也是必逛首選，不管是經典包款、小型配件或是鞋款，在這裡應有盡有。此外，將於11/30開幕來自美國的Kate spade也祭出幸運福袋還有限量精美好禮等著大家去挖掘，這麼好康的活動，讓你今年終於不用再煩惱該怎麼挑聖誕禮物。

▲0918紅色斗篷原價$5990特價$4193。



▲UGG金色毛毛拖鞋原價$3500特價$1750。



▲TODS經典深棕紅麂皮Double T Satchel包款原價$82700特價$49620。



除了露天市集以及聖誕慶折扣外，只要稍微留心注意，就會發現今年有許多「聖誕彩蛋」隱藏在整個園區，等著民眾去探險與拍照。像是隱藏在350棵聖誕樹裡面，有著5顆聖誕球，只要把它拍下來，就可以兌換暖心的DIY薑餅屋一份；從12月第二週的假日開始，都會有聖誕老人出沒在二期廣場，向消費者發送糖果，傳遞最濃厚的聖誕祝福。還有41個攤位，販賣各式商品的露天市集，等著你去挖掘屬於自己的聖誕秘寶；還有在聖誕節當週，只要穿著X’MAS Jumper（聖誕節毛衣）在園區任一景點拍照打卡，就可以獲得露天市集20元折價卷；最後最後，12/22當天更有美聲四重奏報佳音活動，讓大家享受的最濃厚的過節氣氛。