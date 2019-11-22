新婚妻跑去跟前男友住！小姑作證「從沒見過大嫂」　悲情人夫訴離獲准

▲陳男與蘇女結婚1年來不曾共同生活過，蘇女還跑去與前男友同居，陳男為此心寒至法院訴請離婚。（示意圖／取自Pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

陳姓男子與蘇姓女子結婚至今剛好滿1年，當初2人辦理結婚登記後，蘇女未履行婚後同居義務，反而前去跟前男友同居，陳男對此感到無奈與心寒，向法院訴請離婚。基隆地院審理時因蘇女未出庭，法院認定陳男主張屬實，蘇女婚後確實沒有與陳男生活，2人婚姻關係名存實亡，判准離婚。仍可上訴。

據判決，陳男表示自己2018年11月9日與蘇女辦理結婚登記，婚後他邀蘇女共同生活，但蘇女不願意，反而跑去跟前男友同居，這1年下來他心已死，在經過深深思考後決定向法院訴請離婚。蘇女則在開庭當日未到場出席，也未提出書狀等任何聲明。

陳男妹妹在法庭上作證主張，雖然不清楚哥哥明確的結婚日期，但依稀知道是在2018年的11或12月，哥哥在辦理登記後有告知她，又據她了解，哥哥與嫂嫂婚後原先預計要在新北市樹林區與媽媽同住，但每次她回家看母親，也都沒有看到蘇女，偶爾她會問媽媽有沒有見到媳婦身影，但媽媽表示連看都不曾看過。

法官審理時認為，夫妻婚後本應以共同生活為目的，配偶之間應互相努力維持生活的圓滿、安全及幸福，蘇女顯然沒有履行義務，雖雙方結婚近1年，但實際上婚姻關係已名存實亡，故判准離婚。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►男女網友相約摩鐵喝酒 他強吻亂摸想硬上下場出爐

►扒光喝茫女同學偷拍！高學歷男隨身碟滿滿裸照 妻怒揪惡行

►基隆豪雨不停！月眉土資場驚傳「道路崩塌」 管制站遭水沖移位