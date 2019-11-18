【廣編】Panasonic除濕機　業界最多25項安全裝置　您安心的選擇！

▲Panasonic除濕機擁有業界最多的25項安全裝置，全機種採用防燃材質設計，兼顧省電及安全。



▲Panasonic除濕機擁有業界最多的25項安全裝置，全機種採用防燃材質設計，兼顧省電及安全。



圖、文／松下提供

台灣平均濕度高達80%，容易滋生黴菌、塵蟎及過敏原。榮獲台灣發明專利的業界唯一「W-HEXS雙重除濕系統」，創新「多層式除濕膜」能擴大氣流進氣方向增加除濕面積，捕捉更多的濕氣，快速除濕，效能提升59%。創新的「前方+上方濕度雙顯示」設計，輕鬆掌握居家的環境濕度。

針對冬天低溫陰雨讓衣服不容易晾乾的困擾，Panasonic除濕機以獨家的ECO NAVI智慧乾衣技術，透過溫度與濕度雙感知，自動偵測衣物的含水量，衣服乾了，就停止運轉，省電最高可達53%，也不用擔心衣物縮水變形。超廣角135度出風範圍和下吹出風設計，搭配日本專利nanoe X健康科技，除濕乾衣的同時也能除臭除異味。



Panasonic除濕機擁有業界最多的25項安全裝置，全機種採用防燃材質設計，多重防護使用，就算外出除濕也超安心。Panasoni除濕機贏得2019年信譽品牌白金獎最高肯定，即日起至2020年2月29日止，購買Panasonic除濕機指定機種就送LED體重計，再享政府貨物稅減免每台1200元。

詳情請見官網http://panasonic.com.tw或洽經銷商