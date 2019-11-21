賓士女翻車撞死重機騎士　500萬和解金付不出…上訴殺價哭：我很對不起

▲賓士女自撞分隔島翻車，再滑行衝撞重機，騎士慘死。（圖／記者黃彥傑攝）

記者孫于珊／台北報導

一名41歲彭姓女駕駛開著黑色賓士轎車行駛在台北市萬華區環河南路快速道路華中橋引道時，突然驚覺右前方有閃亮物品，貿然向左閃避，致車輛撞到中央分隔島後，整個翻車滑行到外側車道，進而撞死一名蘇姓重機男騎士。彭女被依過失致死罪處有期徒刑3月，可易科罰金9萬。21日召開上訴庭，彭女希望對方開的500萬和解金能再減少至400萬，並當庭哽咽說「我真的很對不起」。

▲重機騎士受波及，當場摔飛，全身多發性骨折、血胸、出血性休克死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

今上午彭女現身出庭拚和解，以期獲得緩刑。在庭上，被害方要求500萬和解金，不過彭女律師表示，希望和解金為400萬，因保險公司的強制險有支付200萬，但任意險部份，保險公司態度很硬，不願意透露保額是多少，只願付130萬，共計330萬，而剩餘70萬由彭女負責。

彭女也哽咽淚訴，她有2個孩子要養，且一開始被害方一開口就喊要900萬，雖然已降到500萬，但對她來說仍是一大負擔，並對這整件事情深感愧疚抱歉，頻說「我真的很對不起」。

距離和解有100萬的差距，一旁檢察官也提出建議，希望彭女方再跟保險公司談談看，並請保險公司的人一同出席下次開庭。法官也不相信保險公司會不願說明，也希望彭女方能看一下保單，並將下次開庭日訂於12月17日下午。

▲賓士女被依過失致死判刑，她上訴求和解金降至400萬，哽咽說「我真的很對不起」。（圖／記者黃彥傑攝）

死亡車禍發生於1月26日晚間7時許，當時路上未設有標誌及障礙物，且天候晴、有照明、柏油路面乾燥、無缺陷、視距良好等，但彭女竟疏未注意，閃避失控翻車，由內側車道向外側滑行，進而衝撞到同向外側車道的黃牌重機騎士，致騎士當場人車倒地，到院前已因全身多發性骨折、血胸、出血性休克死亡。

▼肇事賓士駕駛彭女若能與被害方達成和解，將有緩刑空間。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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