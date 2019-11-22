黑幫男替友「喬」潮牌經營權砸店恐嚇　上酒店又持刀劃傷小姐...

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵4隊日前接獲線報，數名自稱松聯幫分子的黑衣人，為了替友人處理潮牌服飾經營權糾紛，到萬華某服飾店砸店洩憤，更要求店家不得營業，事後該名男子又到酒店飲酒時，認為一旁小姐不禮貌，竟持刀劃傷對方，導致該女嚇得不敢上班。

警方調查，32歲的陳姓男子，平時以松聯幫成員自居，在2019年4月間，為了替35歲的王姓友人擺平某潮牌的經營權糾紛，竟率領杜姓小弟等人到萬華某服飾店丟擲煙霧彈，後又3度前往內湖潮牌貿易商公司丟擲雞蛋、醬油膏並持棍棒砸店。

▲男子替友人擺平潮牌服飾經營權，涉嫌率人到服飾店以及貿易商公司砸店洩憤。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後陳姓男子還要求對方「不准開店」，嚇得對方報警處理；而陳姓男子在2019年6月份在中山區酒店飲酒時，認為一旁的小姐對其不禮貌，憤而動手毆打該女，甚至拿出生魚片刀劃傷對方，警方蒐證多時於21日兵分多路上門逮人。

▲警方訊後依《組織犯罪條例》、恐嚇、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

而警方將陳姓男子等5人訊後均依照《組織犯罪條例》、恐嚇、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。市警局重申「反黑三不」-不崇拜、不加入、不求助幫派；市民如遭受幫派恐嚇、妨害自由或暴力討債等不法情事，請盡速向警方報案。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

賴數千元酒帳爆衝突 萬華2男當街扭打1人遭剪刀刺背！

辣妻酒店賣笑壓力大跳樓亡！夫最後通電「快回家」 岳母慟：都是因為你