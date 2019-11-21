亞馬遜明年要開超市版Amazon Go和快閃店　考慮授權無人店技術

▲亞馬遜最快可能在2020年第1季推出這種新商店形態及授權計畫。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

電商龍頭亞馬遜（Amazon）準備於明年開大型超市版的Amazon Go及無人快閃店，還可能授權給其他零售商使用無人店技術，展現其擴張無人店事業版圖的野心。

據彭博社引述知情人士報導，亞馬遜最快可能在2020年第1季推出這種新商店形態及授權計畫，目前在西雅圖國會山莊附近地區一家占地1.04萬平方英尺的超市，測試無人店技術Amazon Go。

亞馬遜剛開始開發Amazon Go時，就計劃建立大型無收銀員超市，羅列各種各樣的商品。它最終縮小了這些計劃的規模，如今Amazon Go的空間往往較小，重點放在三明治、沙拉、飲料和小吃等日常消費品上。

亞馬遜擴大應用Amazon Go，是準備分食9000億美元生鮮市場大餅，同時跨足其他零售領域的最新嘗試。

▲Amazon Go背後隱藏著高技術成本。（圖／路透社）

亞馬遜目前擁有的連鎖超市品牌為全食超市（Whole Foods），但因全食超市主打客群與新品牌的客群迴異過大，證實將再推出新的超市品牌，預計在洛杉磯的高級住宅區開設門市。這些超市都是正常的門市，會聘僱人工收銀員。

一直以來大家都認為亞馬遜的無人商店是一項科技奇蹟，但零售分析師更想知道，設立在街角的連鎖無人商店的低利潤率，能否抵銷Amazon Go的高技術成本，包括商店中所使用大量的攝影機、和辨識消費者拿取商品的裝置，以及結帳時自動收取費用的軟體。

Amazon Go團隊也正在努力發展無人快閃店，據傳是一種迷你版的無人商店。

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