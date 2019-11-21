傳英國駐港前領事員來台　陸委會未證實：依相關法律處理

▲鄭文傑曾先後在台灣與英國求學。（圖／鄭文傑臉書)

記者曾俊豪／台北報導

前英國駐港領事館辦事員鄭文傑8月份在深圳被捕，官方給出的理由是「涉嫌嫖娼」，而他沉潛一段時間後，最近接受英國BBC專訪，強調自己被捕時遭到刑求。外傳鄭文傑近日人在台灣，陸委會今（21日）指出，鄭文傑是否在台，基於個別隱私，不便說明，「對鄭先生跟其他香港人一樣，依據相關許可法律規範、人道原則處理。」

鄭文傑在英國駐香港總領事館工作約兩年，從今年6月反送中運動爆發，他便開始協助英國政府觀察當地情況。他受訪時提到，自己8月8日前往深圳參加會議時被逮捕，除了雙手被上銬、雙眼被矇住外，對方也不質問他關於反送中運動的問題，「對方說他們是祕密警察，這裡沒有人權。」

陸委會副主委兼發言人邱垂正下午在例行記者會上，回答相關問題。對於鄭文傑是否在台以及若是提出政治庇護等請求，邱垂正表示，對於合法管道來台尋求協助的香港學生或是香港民眾，會依既有的法律規定還有人道精神加以協助，相關細節及人數向來沒有對外說明，「對鄭先生跟其他香港人一樣，依據相關許可法律規範、人道原則處理。

▲人民日報公開鄭文傑出入「嫖妓場所」影片。（圖／翻攝自人民日報影片）

至於香港反送中戰火延燒到各大學校園，使得部分香港學生來台就學的意願增加，邱垂正則表示，教育部基於學術自由及促進人才的流動的考量，研提協助港生在台就學的對應措施，各大專院校也依據教育部的指示提出相關協助，供港生選擇來台學習或就讀之機會。

他提到，根據教育部相關的規定，每年都會提供各校10%的外加名額，讓各校可以單獨招生，個人申請不聯合分發等多種多元入學的管道，來招收外國的學生、僑生與港澳生，「在政策上，我們歡迎港生來台就讀，我們也會提供一切必要的協助，我想還是要依教育部所公佈的政策為主。」