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臉書轉傳「陳菊貪污500億」　調查局證實：假訊息源自鳳凰新聞社網站

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲調查局證實網傳「總統府祕書長陳菊貪污500億元」是假訊息。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

今年9月在臉書上出現一篇「調查局人員爆料陳菊貪污500億元，支應民進黨競選資金」文章，不斷被臉友轉傳，調查局假訊息防制中心溯源調查，發現這篇文章出自香港鳳凰新聞社網站，逐漸散布到國內各社群粉專，且原文沒有提到「調查局」，調查局指出這篇文章內容不實，呼籲民眾未經查證不要任意轉傳假訊息。

根據調查局21日新聞稿指出，所謂陳菊貪污500億元的內容，最早是刊載在2019年4月9日的香港鳳凰新聞社網站，隨後出現在大陸「希尼」論壇等網站，4月12日由臉書帳號「Howard Fang」貼出後，開始在文章中提及「本文係調查局官員傳出」，之後逐漸散布在臉書各粉專。

調查局表示，為維護國家主權、民主體制，防止惡意訊息擾亂社會秩序，在尊重言論自由之前提，調查局積極查辦相關不實訊息，包括8月已經查證發現，大陸記者張希達散布假訊息稱「蔡英文賣台證據影片」及「蔡英文總統為中國共產黨培植在臺潛伏臥底人才」等案，調查局將全力偵辦假訊息案件，以遏阻惡意假訊息之散布，並呼籲民眾勿未經查證任意轉傳訊息。

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