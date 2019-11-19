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高鐵周邊土地開發、基隆港旅運大樓招商　交部釋出逾1000億商機

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▲▼交通部108年招商大會。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部108年招商大會，釋出逾1000億商機。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部今（19）日在集思交通部國際會議中心5樓集會堂舉辦108年度招商大會，共釋出公共建設開發投資及大型交通建設採購案件，總商機逾1,000億元。同時，現場也展示交通科技創新應用亮點，機場行李分撿系統及i郵箱等，共吸引近250位國、內外業者參與盛會。

▲台中三井outlet。（圖／ETtoday資料照）

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▲台中港三井OUTLET PARK是近年招商成功的案例。（圖／ETtoday資料照）

交通部長林佳龍致詞時表示，交通部近3年招商績效卓越，與民間業者成功簽約近1,700億元，今年還要再突破，估總商機逾1,000億元。他也列舉近來具代表性的重大成功招商案，105年有台灣三井不動產公司於台中港投資興建OUTLET PARK，106年有IKEA於桃園高鐵車站特定區投資經營大型家居賣場。

去年則是采盟及昇恆昌公司於桃園機場第二航廈投資經營C、D區免稅商店，還有長榮海運公司投資開發高雄港第七貨櫃中心碼頭及附屬設施。

▲▼基隆港旅運複合商業大樓開發示意圖。（圖／台灣港務公司提供）

▲基隆港旅運複合商業大樓示意圖。（圖／台灣港務公司提供）

在今天招商大會中，交通部持續釋出案源，有高鐵桃園站、新竹站及台中站周邊土地開發案，民間投資金額合計高達296億元，另外，台中火車站、高雄市鹽埕區及員林火車站周邊土地等3件都市更新開發案，民間投資金額總計超過百億元。在港埠方面，也有逾百億元開發規模的基隆港旅運複合商業大樓招商案等。

▲▼中華郵政i郵箱。（圖／記者賴文萱攝）

▲智慧交通科技運用，中華郵政持續拓展i郵箱服務範圍。（圖／記者賴文萱攝）

今天大會也展示智慧交通鐵道、智慧海空港、智慧物流園區及智慧電動巴士等多項交通科技應用，例如：鐵道IoT、機場行李分撿系統及i郵箱等，展現未來無限商機。

林佳龍說，為促進交通科技產業發展及交通治理創新，今年9月成立「交通科技產業會報」，希望能建構跨部會及跨領域的平台，透過產官學研的共同參與，促進各界資源有效整合，打造孵化創新交通服務的產業條件，強化交通產業於國際之競爭力。

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