南方澳斷橋擴大懲處！將追溯到吳宏謀等前董座　最終名單這周送交部

▲南方澳斷橋事發逾1個月，但懲處名單尚未出爐。（圖／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

南方澳斷橋事故至今已逾1個月，但先前港務公司的檢討報告只針對這次事故進行懲處，沒有溯及到先前，遭港務公司代理董事長、交通部政次黃玉霖退件要求重新檢討。黃玉霖今天表示，新的懲處案已經在他桌上，他會檢視完整性，這周就會送給交通部。至於這次擴大懲處的人數及層級，需等交通部長林佳龍核定後才能確認，但他透露，港務公司歷任董事長都在檢討範圍內。

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▲黃玉霖說，港務公司歷任董事長也在檢討範圍內，最終名單預計這周送交通部。（圖／記者賴文萱攝）

黃玉霖今天表示，新的懲處案已經在他桌上，這次也由交通部航政司、人事處以及港務公司共同進行完整調查，主要是上次報過來的懲處名單，沒有處理到過去基隆港務局接管的時期，以及宜蘭縣政府點交接管時的相關作為。他說，會就這份調查檢視懲處名單完整性，這周就會送給交通部。

至於這次擴大懲處的人數及層級為何？黃玉霖透露，最終名單需等部長核定後才能確認，總共多少人數他沒有算，但港務公司歷任董事長都在檢討範圍內。不過，由於追溯時間長達21年，媒體追問，若是已經退休離職的人員會怎麼處理？他說，都會照人事相關規定來懲處。

▲南方澳斷橋事故釀6死，主管單位航港局、港務公司被查出過去21年來，都未主動進行檢測。（圖／記者游芳男翻攝）

港務公司行政副總王派峰則表示，新的人事懲處主要追溯回21年前以來的經手人員，主要就未能察覺委管特殊性橋梁有更完善檢測及未能適時督導委管橋樑檢測制度等2方面去研議名單，不會只針對基層人員檢討，包含中高階主管都會列入，預計12月完成懲處程序。

宜蘭縣南方澳跨港大橋完工21年僅由宜蘭縣政府委託健行科大進行2次檢測，均未檢測出任何異狀，而主管單位航港局和港務公司被發現，從過去以來都沒主動對南方澳大橋進行檢測。港務公司自2012年成立，首任董事長為蕭丁訓，歷任董事長接續為張志清、吳盟分、吳宏謀、王國材（代理）、吳宗榮，現任董事長為黃玉霖（代理）。