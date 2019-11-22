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尾牙賺滿滿！這4星座受「財神眷顧」　年底有望發大財

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▲存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲面對「吃土」的一年即將過去，我想許個讓錢變大的願望。（圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

2019年只剩1個多月，面對「吃土」的一年，許多人都希望能在歲末年終得到財神爺眷顧，不論是公司尾牙摸獎或是中彩券，就盼能有個好財運，為自己加點薪！而究竟哪些星座有望在年底財運大爆發呢？星座網站《星座好朋友》就指出4星座，除了容易被「財神眷顧」之外，也能守得住財，難怪能在年底發大財。

據《星座好朋友》整理出4大「理財金頭腦」的星座，這些人天生會被「財神眷顧」，尤其時序邁入豬年尾，一切的紛擾都退去，更是容易發大財！

請繼續往下閱讀...

TOP4：金牛座

天生務實的金牛座，對金錢可是具有高度的敏感度，對金錢管理更是有一套，由於他們自控力很強，沒事不會亂花錢，這樣會賺又會存，自然就容易被財神眷顧。再加上近日在水逆結束後，金牛迎來一年難得一見的超大吉星，事業由黑翻紅、偏財大旺。

▲工作，辦公室，打電腦，壓力，上班族，勞工，員工。（圖／pakutaso）

▲水逆結束後，金牛將迎來一年難得一見的超大吉星。（圖／pakutaso）

TOP3：水瓶座

具有未來觀的水瓶，由於敢衝的個性，會為自己的目標而努力，加上他們天生擁有生意頭腦，也懂得把握任何可能會發財的機會，完美利用錢滾錢，讓自己發大財。尤其在歲末年終之際，水瓶座的人際圈突然多了些貴人，事業前景看好。

TOP2：處女座

擁有別人所沒有細膩心思的處女座，對待每一筆開銷都能清楚記下，這種認真對待金錢的態度，讓處女座的人可以省下比別人更多的錢。之前由於守護星退行，導致處女忙碌翻騰，現在已暫告一段落，年末之際將財運大發。

▲男女,兩性,愛情。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲處女座豬年忙碌翻騰，現在有機會發大財。（圖／翻攝PAKUTASO）

TOP1：巨蟹座

天生保護色強的巨蟹座，賺取足夠的錢財會讓他們感到很有安全感，加上理財能力很強，能規劃好每一筆錢財的流動，這是蟹兒對自己負責的表現。而面對豬年的一切紛擾，巨蟹在即將來到的一年，逐漸能展現出自己的專業，這對於求職轉業可是非常有利。

▲▼女孩,女生,女性,女友。（圖／pakutaso）

▲巨蟹在即將來到的一年，逐漸能展現出自己的專業。（圖／pakutaso）

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