30萬金飾搶案掀宅配員「奧客攻防戰」　遇貴婦當面驗貨求壞壞

▲高雄宅配金飾搶案，意外引起宅配員分享自己或同事遇過的超扯怪事。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市旗山銀樓宅配搶案，林姓老闆感嘆，這是做電商寄送金飾13年來第一次遇到，「沒有算到這一招。」其實，不光是業者害怕上當，就連送貨人員也總是擔心會不會遇到奧客，擁有5年多資歷的張姓宅配員坦言，曾在工作期間被貴婦要求驗貨，沒想到包裹裡的東西竟然是情趣用品，嚇得他轉身就跑，以免捲入不必要的紛爭。

林姓老闆回憶，當時宅配員來收貨，還好心提醒一句「要顧好」，畢竟這筆訂單是往年來最大的交易金額，總價值為30萬元，沒想到卻在收件人那邊遭遇持槍搶劫，這也是他從事網路電商宅配13年來第一次遇到搶案，「千算萬算沒有想到說，竟然持槍行搶宅急便，像我們銀樓店面最擔心治安惡化的問題，開店面就是怕歹徒來行搶，現在做電商還是被搶。」

而對於「第一線」的宅配員來說，雖然遭搶的機率較低，但還是有可能發生，加上他們送貨會直接接觸到客戶，或多或少都遇過所謂的奧客。從事宅配工作5年多的張男向《自由時報》坦言，過去有送過一個包裹到某獨立門戶的豪宅，結果女主人簽收後卻要求留下來驗貨，他看到包裹裡裝的是情趣用品，擔心可能是仙人跳，嚇得趕忙逃跑，根本不敢下場「教學」。

報導中提到，張男的同事也曾被客戶誤以為是詐騙集團，最後鬧到警察上門，對方才肯付錢簽收，另一名同事則是受到指控偷換包裹內容物，一度還遭索討5000元的賠償金，幸好後來也是順利解決，只能說從事這一行難免會遇到奇怪的客戶，怪事趣聞更是多到說不完。

▼老闆曾提醒宅配員要小心。