影／S-70C反潛直升機落艦成功！　海巡建置空中兵力寫下歷史

記者陶本和／台北報導

海巡署艦隊分署高雄艦於20日與海軍S-70C反潛直升機搭配，於左營軍港碼頭完成首次直升機落艦任務。本次落艦除成功驗證海巡及海軍海空聯合搜救機制，大幅提升海上救生救難能量外，由於過去直升機落海巡軍艦，過去都只有海豚，這次測試海軍S70成功，意味著未來海巡建置空中兵力或聯合任務都是重要依據，顯示海域安全寫下歷史新的一頁。

空勤總隊5噸級AS-365海豚直升機自104年3月迄今已與宜蘭艦、高雄艦、新北艦、苗栗艦、桃園艦、臺東艦、屏東艦及臺南艦等8艦進行落艦訓練達821架次，並持續實施常態性訓練。

▲海巡署艦隊分署高雄艦於20日與海軍S-70C反潛直升機搭配，於左營軍港碼頭完成首次直升機落艦任務。（圖／海軍提供，下同）



另外，AS-365海豚直升機耐風力為8級，因無夜航設備，無法執行夜間搜救，而10噸級UH-60M黑鷹直升機雖可耐9級風，但為陸基型直升機，機尾輪無法置於機腹下，前後輪距超過降落區限制，無法於3000噸巡防艦落艦，影響海上搜救效能。

而海軍S-70C與空勤總隊黑鷹直升機同為10噸級，海軍S-70C直升機機尾輪係置於機腹之下，可於3000噸巡防艦落艦，並配備夜航設備，可全天候執行海上搜救任務，大幅提升海上搜救效能。

據指出，今日9時，S-70C直升機起飛後與高雄艦完成構聯，開始進行低空偵查作業，並於10時完成S-70C甲板落艦任務。落艦成功當下，雙方人員均鼓掌歡呼，並相互握手致意，代表海巡與海軍未來將擴大交流合作領域，有效應處更多元的任務與挑戰。

對此，艦隊分署表示，本次首度與海軍10噸級S-70C反潛直升機成功完成落艦，仰賴海軍及海巡雙方人員的通力合作，也為未來「籌建海巡艦艇發展計畫」新造4000噸巡防救難艦空勤總隊黑鷹直升機落艦與海軍S-70C駐艦打下穩固的基礎。

艦隊分署強調，高雄艦與海軍S-70C機艦組合訓練展現海巡署已具備更堅強的海域巡防實力，可因應更多元的海上任務與挑戰，未來也將逐步厚植海上巡防能量，有效捍衛我國主權及漁權，確保民眾生命財產安全。