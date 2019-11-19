幼兒園當後宮猥褻4女童　狼師道歉 「我做了不好事情」網友不買單

▲幼兒園主任說明案情。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一名肄業男大生擔任幼兒園兼任教師，沒想到卻對園內4名4歲女童伸出狼爪，趁著午休時間蓋住棉被，對女童做出撫胸、磨蹭下體等惡行，女童母親調閱監視器畫面後崩潰喊：「根本把幼兒園當後宮」，事後男大生拍影片道歉，網友卻不買單，而這名男大生已遭法院判處10年有期徒刑。

回顧案情，這名男大生為了滿足一己之慾，多次對4名女童伸出狼爪，且案發當時，教室還有其他老師正在午休，男子也知道教室內裝有監視器，而監視器畫面甚至還有拍到男大生棉被下擺動臀部、將臉埋入女童下體的不堪畫面。

當時教育局調查後，發現這名男大生並未具教保服務人員資格，卻實際從事教保服務。幼兒園主任則說明，這名男大生就讀英文系，當初對方一直希望可以提供實習機會，園方考慮很久才給，而前面實習都很正常，但到下學期男大生說下午還有課，希望可以午休，當時也准許了，只不過讓他在角落，沒想到會發生這樣的事情。

▲高雄市教育局對幼兒園狼師裁罰6千元罰鍰。（圖／記者洪正達攝）

不過幼兒園的說法卻遭到女童律師打臉，律師指出，幼兒園在招募老師沒有依照相關法令規定是一大問題，對於該名老師在休息時間沒有做相關的注意、避免發生意外的措施，尤其大熱天午睡，怎麼會有老師蓋著大棉被卻都毫無警覺，這些過程園方竟然都沒有注意到，且事後沒有誠意道歉，始終未與家長做進一步聯繫，甚至還透露被害女童的家長電話給男大生家屬，造成二次傷害。

而事情爆發後，網路上流傳一段男大生道歉影片，影片經變音處理、講話聲音含糊：「對她（女童）做了不好的事情，我用手摸她的大腿、下體」，這段影片約15秒，網友們覺得聽起來沒有誠意，大多不買單。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

狼師把幼兒園當後宮！猥褻4女童 法官判10年怒轟：膽大妄為



影／李四川議會動怒吼「我不答詢了！」 黃文益罵：比韓國瑜還可惡