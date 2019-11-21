桃園「仙草花節」紫爆登場　警方提供交通動線與停車指南

▲桃園「仙草花海節」將於23日登場，楊梅警分局已規劃交通疏導路線，籲請遊客配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園「仙草花節」將於11月23日至12月8日登場為期16天，預計盛開的仙草花將吸引數十萬遊客湧入，市府表示，地點位於楊梅區楊湖路三段至高鐵南路九段農田舉辦，為避免引發交通用壅塞，楊梅警分局已規劃疏導路線，籲請遊客配合，避免堵車造成敗興而返。

桃園「仙草花節」今年透過「仙草花」紫色色調，以愛麗絲夢遊仙境為活動主軸，楊梅展區推出漸層色帶花田，利用在地特有農產品「仙草」，打造如薰衣草的仙草花海，並推出限定仙草冰淇淋與仙草千人宴體驗活動，打響楊梅仙草農產特色。

▲桃園「仙草花海節」23日登場，警方籲請遊客配合交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，已規劃交通疏導路線，建議開車南下遊客由國道1號69公里處下楊梅交流道，接台1線省道到桃13鄉道前往會場；北上遊客則從國道1號83公里處轉至湖口交流道，再接台1線往台31線前往活動會場。

此外，搭乘大眾捷運遊客，假日上午9時至17時可在富岡火車站搭乘接駁車至會場，平均每30分鐘一班，可利用自行車漫遊各景點，假日有規劃女警服務隊，以步巡花田會場，負責協助會場秩序維護、通報與為民服務等事項；平日上午9時至17時可在楊梅火車站與新竹中國科大搭乘接駁車至會場，平均15分鐘一班。

會場停車區包括楊湖路二段719巷與泰圳路640巷口、台31線南下與楊湖路3段248巷口、新竹中國科技大學等3處設有停車場；楊梅警分局長劉林信雄建議，2019桃園仙草花節為今年楊梅地區重要活動，警方將以辦喜事心情，做好交通疏導管制勤務與為民服務工作，籲請遊客多利用大眾交通工具，欣賞在地美景。

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