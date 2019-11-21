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【廣編】瞄準千億補教商機　亞洲教育登興櫃

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【廣編特輯】

瞄準千億補教商機 亞洲教育登興櫃（圖／亞洲教育平台提供）

▲左起為亞洲教育平台股份有限公司營運長朱振鰲、董事長史勇信、總經理吳弘理、財務長徐珷宗。

圖、文／亞洲教育平台提供

根據統計，全台每年約有1500～1700億補教商機，台灣O2O補教龍頭集團-亞洲教育平台將於11月下旬登錄興櫃，主辦承銷商為台新證券。亞洲教育透過線上的平台科技整合全國各區域線下的優質補習班，目前已有19個補習體系，64家營運據點，已成為台灣市佔率最高的補教集團。

亞洲教育在主要股東三貝德的科技教育基因驅動下，開發出STEAM亞洲雲端學院、亞洲教學+與亞洲大管家三大科技平台來提升教學與管理的效率與精準度，集團內所有補習班均可透過亞洲雲端學院所收錄的27萬題庫進行學習診斷，並透過5億筆的答題資料數據分析讓學生精準學習；2018年學測更繳出優異榜單成績。

此外，補習班的師資群可透過亞洲教學+的全程教學E化平台系統，共享教學素材及動畫元件，使教學更具效率化及標準化；補習班管理人員可透過亞洲大管家控管學收、招生、課程、出勤、人事、金流等日常營運，以科技化的管理強化營運綜效。公司未來將朝持續併購、生活圈整合、新設補習班、成人學習、建構平台經濟、發展電商及教育大數據…等擴大營運項目與規模，讓教學大數據持續拓寬智慧教育的續航力。

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