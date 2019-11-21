大膽山老鼠！南投巡山員紮營取水竟遭槍擊　右手肘粉碎性骨折

▲高姓巡山員疑受槍傷，送往台中榮總醫院埔里分院治療。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者白珈陽／南投報導

南投林區管理處高姓男巡山員，21日凌晨於紮營處附近溪邊取水時，右手肘突遭異物侵入受傷，造成開放性骨折，仁愛警消獲報趕抵現場，將他送往台中榮總醫院埔里分院治療；據了解，高男向警方表示「不知道為何受傷」，救護人員根據傷口初步研判，不排除疑為槍傷，是否真為槍傷，警方、院方正詳細釐清中。

南投縣消防局21日凌晨3時許獲報，奧萬大國家森林遊樂區收票口，有人員創傷須緊急救護，仁愛消防分隊救護車趕赴現場後，發現一名男姓傷者右手肘有開放性傷口，傷者意識清楚，將他送往中榮醫院埔里分院治療；據院方初步檢視傷口，右手肘有開放性傷口、造成粉碎性骨折，懷疑是槍傷，無生命危險，目前已由院方急診室安排手術治療。

據了解，傷者高男（約40多歲）是南投林管處埔里工作站巡山員，因仁愛鄉萬大南溪上游的濁水溪第14林班地及周邊林地，先前遭盜伐的情形嚴重，高男與另外4名隊員近日前往駐紮加強巡邏，21日凌晨高至溪邊取水時，右手肘「突然受傷」產生劇痛，傷口疑遭穿透，其他隊員發現後，緊急協助護送下山送往醫院救治。

南投林管處表示，目前已與南投縣仁愛警分局分別派員到院了解高男傷勢及案發經過，據了解，「本人也不知道為何受傷」，同行隊員也不確定是否有聽到槍聲，至於高男是否遭山老鼠或打獵獵人誤擊，是否真為槍傷或因其他外力造成，院方正根據傷口進行判斷，警方也詳細調查釐清中。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



【更多新聞】



台北男翻進2樓陽台！持刀性侵「熟睡女」 她崩潰：味道很重



丈夫工作不順！她「賣笑」扛家計 下班一通電話：我好累...13F墜落慘死



影／16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上UberEats外送員 右腿骨折送醫