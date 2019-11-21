「2020金門跨年晚會」首度移師東半島　向陸客發邀約

▲ 2020金門跨年晚會將首度移師東半島。（圖／金門縣文化局）

記者蔡儀潔／廈門報導

金門2020「金彩無限閃耀曙光」跨年晚會將首度移師東半島舉辦，屆時將會有超過8組金強獨家卡司陣容及尚在地表演團隊輪番上陣，還有金讚創意市集及金夯摸彩獎品等著抱回家。金門縣文化局副局長黃雅芬20日在廈門表示，邀請陸客赴金門迎接2020年的曙光。

由金門縣文化局主辦的2020金門跨年晚會將於12月31日晚間7點，在金湖鎮市港段15地號(山外圓環旁空地)舉行。金門縣文化局表示，首次移師東半島，以平衡城鄉距離和帶動發展地方，帶動金湖金沙活絡，且促進兩岸三地之間的交流。

本次晚會還邀請到了金曲歌王王識賢、音樂甜心卓文萱、新科金曲歌王流氓阿德、動感魔女張文綺、音樂才子許書豪、音樂神童廖柏雅、金曲民歌知己二重唱及奶油哥哥、櫻桃姐姐，還有鬼才沈玉琳及名模若綺一同搭檔主持。

備受矚目的跨年倒數活動，將首創結合雷射燈光秀及煙火，一起揮別2019迎接2020。現場還會有在地特色創意市集、摸彩活動等，將送出電動自行車、43吋液晶電視、任天堂Switch等豐富大獎。

金門縣文化局副局長黃雅芬表示，「歡迎廈漳泉及各地的朋友到金門享受精彩的跨年晚會，享受自然資源與優美風光。屆時參加跨年晚會的朋友，可以憑機票與船票參與抽獎活動。」

▼ 2020金門跨年晚會海報 。（圖／金門縣文化局）