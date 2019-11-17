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學生夜遊登金門建功嶼受困　海巡緊急出艦艇救7人上岸

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▲學生夜遊金門建功嶼，卻因未注意潮汐受困待援。（圖／記者張君豪翻攝）

▲學生夜遊金門建功嶼，卻因未注意潮汐受困待援。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／金門報導

海巡署金門岸巡人員17日零時28分，在執行港區巡邏任務時，發現海邊建功嶼上有燈光閃爍及微弱呼喊聲音，海巡人員憂心有民眾可能因錯過退潮時機受困於建功嶼島上，隨即通報海巡署第十二巡防區勤指中心，緊急派遣多功能艇出海協救。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊多功能艇組，接獲緊急通報後，立即攜帶救生衣自后豐港緊急出艇，前往建功嶼海域實施確認及搭救，發現共有7名民眾受困於建功嶼上，且周邊水流湍急，多功能艇組救援人員不敢大意，經審慎評估可下水區域，海巡人員才搭船登島搜救。

第九岸巡隊水頭安檢所后豐安檢人員登嶼後，確認有7名身分為學生的遊客受困，他們趁夜間相約要登嶼遊玩知名景點，但因不諳潮汐受困於建功嶼上，所幸經本隊巡邏人員發現，不然等深夜潮汐大漲可能遭遇危險，經初步檢查無人員受傷，即協助完成穿戴救生衣後，順利將該7名學生救起。

岸巡人員順利將7名學生全數載送至后豐港上岸，學生相當感激並岸巡隊人員及時出手救援。海巡署第九岸巡隊副隊長王榮忠藉本案呼籲，希望民眾於海邊活動時應特別留意潮汐狀況與自身安全，以防止海上災難發生。民眾若在海岸邊或海上活動發生問題，可直接撥打海巡署「118」免費服務專線求援。

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