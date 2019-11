她站搖滾區嗨看演唱會　巔峰尾聲慘遭「信號彈劃過熱燈具」炸爛胸腔！

▲安德魯去看演唱會,卻遭到信號彈炸傷。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

英國一名27歲女子日前參加演唱會,因為站在第一排搖滾區,在音樂躁動、舞台效果最顛峰時,突然遭到不明人士丟擲信號彈,導致整個人立刻在人群中著火,其他粉絲連忙幫忙滅火並立即將他送醫,但已經造成女子胸腔大面積的燒傷,對於有不明人士惡意在人群聚集處中傷他人,警方已經介入調查。

根據英國《每日郵報》報導,安德魯(Stacey Andrew)當時在南約克郡聽連恩·蓋勒格(Liam Gallagher)演唱會,因為購買在第一排搖滾區附近位置,所有人的情緒都相當高昂,過程中跟著音樂搖擺外,舞台燈光效果也相當震撼。沒想到演唱到一半,突然有不明人士朝著安德魯身上丟擲信號彈,加上舞台前方高溫的燈具,瞬間引爆。

▲安德魯去看演唱會,卻遭到信號彈炸傷。(圖/翻攝自推特)



在安德魯遭到信號彈攻擊時,整個人瞬間起火燃燒,站在她身邊的朋友、粉絲立刻幫她滅火,並將緊急送醫。安德魯的哥哥萊昂(Leon)表示,希望當時在場的人可以協助幫忙找尋兇手,因為這件事差點就讓一個家庭破碎,甚至危害到其他人的安全。

萊昂難過的表示,當接到醫院電話時,知道自己家人遭到這樣的傷害,只想趕快找到兇手,「我要這個人為安德魯的傷害付出代價,她一輩子都要背著這個傷疤」。安德魯受到傷害的照片PO出後,整個胸部遭到紗布包裹,且左手臂同樣遭到炸傷。

▲搖滾區瞬間火光四射。

A Liam Gallagher fan fears she has been "scarred for life" by a flare thrown at a gig.



Stacey Andrew, 27, from Boston, Lincolnshire, was at the Fly DSA Arena on Monday when she was set on fire, The Star reported.



"The flare hit my head and fell down my top" she said. pic.twitter.com/0rbCO4ePlt