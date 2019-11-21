她站搖滾區嗨看演唱會　巔峰尾聲慘遭「信號彈劃過熱燈具」炸爛胸腔！

▲安德魯去看演唱會，卻遭到信號彈炸傷。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名27歲女子日前參加演唱會，因為站在第一排搖滾區，在音樂躁動、舞台效果最顛峰時，突然遭到不明人士丟擲信號彈，導致整個人立刻在人群中著火，其他粉絲連忙幫忙滅火並立即將他送醫，但已經造成女子胸腔大面積的燒傷，對於有不明人士惡意在人群聚集處中傷他人，警方已經介入調查。

根據英國《每日郵報》報導，安德魯（Stacey Andrew）當時在南約克郡聽連恩·蓋勒格（Liam Gallagher）演唱會，因為購買在第一排搖滾區附近位置，所有人的情緒都相當高昂，過程中跟著音樂搖擺外，舞台燈光效果也相當震撼。沒想到演唱到一半，突然有不明人士朝著安德魯身上丟擲信號彈，加上舞台前方高溫的燈具，瞬間引爆。

▲安德魯去看演唱會，卻遭到信號彈炸傷。（圖／翻攝自推特）



在安德魯遭到信號彈攻擊時，整個人瞬間起火燃燒，站在她身邊的朋友、粉絲立刻幫她滅火，並將緊急送醫。安德魯的哥哥萊昂（Leon）表示，希望當時在場的人可以協助幫忙找尋兇手，因為這件事差點就讓一個家庭破碎，甚至危害到其他人的安全。

萊昂難過的表示，當接到醫院電話時，知道自己家人遭到這樣的傷害，只想趕快找到兇手，「我要這個人為安德魯的傷害付出代價，她一輩子都要背著這個傷疤」。安德魯受到傷害的照片PO出後，整個胸部遭到紗布包裹，且左手臂同樣遭到炸傷。

▲搖滾區瞬間火光四射。