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社會 社會焦點 保障人權

睡夢中感到下面熱熱的！他驚醒見友趴腰際…死前已原諒法官輕判

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▲性侵,變態,性騷擾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲小明酒後突然性慾高漲，在脫光阿翔全身衣物後，對他性侵得逞。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

阿翔（化名）與患有中度智能障礙的小明（化名）是好朋友，兩人2018年9月24日相約在阿翔家喝酒，結束後小明騎腳踏車返家的路上突然性慾高漲，連忙折返阿翔家，趁阿翔熟睡時脫光他身上所有衣物，再用口含住他的「小兄弟」。阿翔驚醒後嚇得趕緊跳開，前往附近警局報案。台中地院審理後依妨害性自主罪，判小明1年6月，緩刑4年，期間須付保護管束，再附帶捐款1萬給公庫。

阿翔約好友小明2018年9月24日12點在他后里區的住家喝酒同歡，結束後阿翔秒睡死，小明則騎腳踏車離開。不料小明返家途中突然性慾高漲，馬上轉龍頭折返阿翔家，趁阿翔睡得正熟，脫光他身上全部衣物，趴在腰際用嘴含住阿翔的「小兄弟」。因口腔有溫度，阿翔在感覺到下面熱熱的後，瞬間從睡夢中驚醒，發現自己被侵犯氣得大罵，嚇得小明拔腿就跑，自己則在清醒後連忙至附近警局報案。

法院審理時，小明坦承犯行，法官在考量草屯療養院的鑑定後，認定小明確實為中度智能障礙患者，本身難以將自身行為及後果進行內化，對於一般社會情境判斷能力較弱，且未能即時思考後續衍生問題及法律責任，又事發當下還有喝酒，更加惡化了他的控制能力。

雖然阿翔已於9月時已離世，但審酌小明已賠償，又前幾次審理時阿翔皆有表明願意原諒，盼能給小明緩刑機會，最後法官判他1年6月，緩刑4年，期間須付保護管束，再附帶捐款1萬給公庫。

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