狼師把幼兒園當後宮！猥褻4女童 　法官判10年怒轟：膽大妄為

▲高雄地方法院。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名肄業男大生擔任幼兒園兼任教師，沒想到卻對園內4名4歲女童伸出狼爪，趁著午休時間蓋住棉被，對女童做出撫胸、磨蹭下體等惡行。高雄地院審理後，認為男子利用女童對老師的信任，做出膽大妄為的惡行，依加重強制猥褻罪判處有期徒刑10年，全案還可再上訴。

2018年5月期間，一名女童因撫摸母親下體，女童母親察覺有異，詢問女童後報警處理，才揭露這起事件，警方調閱幼兒園監視器錄影畫面，接續查獲男子也對其他3名女童做出猥褻行為，4名女童家長皆對男子提出告訴。

檢警取得男子出勤表、監視器錄影畫面、翻拍照片、家長證述等證據，都和男子自述相符。判決文指出，男子分別對女童做出撫摸身體、親吻或以緊靠女童下體持續擺動至射精等行為，男子甚至於案件審理中坦承：「我對女童所做的行為，都會滿足我的性慾」。

法官認為，男子身為幼兒園英文老師，應該善盡保護女童義務，竟為滿足自己的性慾，利用女童天真爛漫以及對老師的信任，多次利用午休時間做出惡行，且案發當時，教室還有其他老師正在午休，男子也知道教室內裝有監視器，顯見男子膽大妄為。

法官念在男子無前科紀錄，且於案件審理中坦承犯案，雖未能與被害女童家長達成和解，綜合評估後依加重強制猥褻罪判處有期徒刑10年，全案還可再上訴。