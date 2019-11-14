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高架橋下撲倒Ubike美女騎士　色房仲強脫上衣亂摸！判刑再賠40萬

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▲少女小花深夜走在旱溪東路堤防，遭楊男性侵，楊男聽聞警笛聲落荒而逃。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲芳芳凌晨走在台北市中山區新生北路橋下停車場，遭陳男猥褻，暴力伸手扯下她上衣。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／台北報導

陳姓男子於2017年8月22日凌晨3點多，在台北市中山區新生北路橋下停車場，見女子芳芳（化名）準備騎乘Ubike時，突然興起，一把伸手將她拉下，強行跨坐並扯開上衣，致她上半身裸露，但當他欲進攻芳芳下半身時卻遭反擊而未得逞，離開前還撂下狠話「本來想給妳的」，態度囂張。高等法院依強制猥褻罪判陳男1年2個月徒刑，民事部分應賠償40萬元確定。

從事仲介業的陳男於2017年8月22日凌晨，見剛從鋼琴酒吧下班的芳芳身材曼妙，便偷偷跟蹤上前，趁她準備騎乘Ubike時，加速奔跑從後方抓住她腰部，撲倒後跨坐在她身上，讓她動彈不得完全無法反抗，強制猥褻得逞。

陳男先是扯下芳芳上衣，讓她上半身裸露，隨後又向下進攻，在伸手欲脫掉她下著時，因芳芳牛仔褲子過緊，又不斷反抗、踹踢，陳男只好作罷，他離開前還氣得撂下狠話「本來想給妳的」，態度囂張至極。

芳芳脫困後馬上打電話給同事求救，同時前往醫院驗傷，並向警方報案。陳男遭逮時否認犯行，辯稱芳芳是「朋友的朋友」，因覺得彼此眼熟才會想上前拍肩相認，但對方卻驚嚇過度而自己摔車跌倒，堅稱芳芳身上的傷口與他無關。

高院審理時，陳男未明確說出與芳芳共同好友的名字，明顯與前述說詞矛盾，且依芳芳身上的傷勢來看，確實與她所陳述的反抗狀況相符，認定陳男說謊，依強制猥褻罪判1年2個月有期徒刑。

民事部分，芳芳因不甘受辱，另對陳男求償100萬元。法官審酌，陳男行為已造成芳芳身心重創，至今到晚上仍滿懷陰影，情緒尚無法撫平，判賠40萬元確定。

偷偷分享少女秘密！

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