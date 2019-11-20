2020桃園立委大選　小黨參選熱力爭政黨票

▲國會政黨聯盟的張誠，主張用科技帶動產業發展。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選20日是登記第3天，桃園市選委會續有10人完成參選登記；除了2名是國民黨提名人，還有國會政黨聯盟、勞動黨、台灣維新、中華統一促進黨、中華文化復興在理黨等各政黨參選人辦理登記，凸顯第三勢力空間增大後，政黨票已成小黨必爭及發展黨務的主要目標。

桃園市選委會指出，20日完成立委登記的參選人有：第二選區：吳志揚(國民黨)、吳文凱(台灣維新)、陳志豪(中華統一促進黨)；第三選區：胡文中(中華文化復興在理黨)；第四選區：李中(勞動黨)、萬美玲(國民黨)、林國政(國會政黨聯盟)；第五選區：張誠(國會政黨聯盟)、劉芳萍(勞動黨)。平地原住民：楊進福(無黨籍)。

▲中華統一促進黨陳志豪登記參選第二選區。（圖／記者楊淑媛攝）

國會政黨聯盟的張誠是全國知名的國防科技專家，前雄三飛彈博士總工程師，強調立法院不能沒有科技專業立委為主打，主張用科技帶動產業發展、改善空汙、活化交通，要給人民過好日子、有權吸新鮮空氣。

▲台灣維新黨吳文凱表示，他提出很多預防性長照政策。（圖／記者楊淑媛攝）

台灣維新黨吳文凱表示，大園是他的故鄉，希望出來為鄉親做一些事，而參選是公民權利，他本身是年輕人，勞工階層也是農家子弟，感受台灣長期經濟停滯，政府20年來沒有解決年輕人困境，提出很多預防性長照政策，希望落實台灣社會及提升照護品質。

▲勞動黨李中(右)、劉芳萍(左)為該黨力爭不分區席次。（圖／記者楊淑媛攝）

勞動黨李中表示，勞動黨徵召10名區域立委參選，主要是為爭取不分區席次，由於選舉資源耗費太大，小黨沒那麼多條件，為突破大黨席位，主打不分區席次，由在地長期參與勞工調解、勞工事務的人出來參選，鼓勵大家支持勞動黨。

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