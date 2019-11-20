協議可能「卡到明年」！美國迫於壓力恐讓步　取消5月至今所有加徵關稅

▲中美第一階段協議恐卡關到明年。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中美貿易「第一階段」協議至今未談攏，知情人士指出，雙方在關稅上仍舊存有分歧。美國總統川普指出，他願意取消原定在12月15日對價值1560億美元中國消費品加徵的關稅，但中國必須做出更大讓步。但北京卻希望，美國要連帶取消5月與9月加徵的關稅，除此之外，北京也不願意承諾購買更多農產品。

《路透社》與《彭博》報導指出，白宮內部消息人士透露，面對聖誕節與新年的採購潮壓力，儘管部分鷹派人士不願撤銷關稅，但仍願意對北京釋出善意，包含願意取消原定在12月15日對價值1560億美元中國消費品加徵的關稅，以及9月對1250億美元商品加徵的15%關稅，還有暫緩5月對2500億美元工業與消費品的25%關稅，但前提是中方必須讓步更多。

北京方面則表示，他們不願意承諾在特定時間內，購買更多數量的農產品，而是希望一切交由市場供需決定。

白宮官員認為，中方在增加購買美國農產品、承諾改善中國金融業務准入，以及智慧財產權保護的部分，所做的讓步不夠多。華盛頓美國企業研究所（American Enterprise Institute）中國問題學者希瑟斯（Derek Scissors）認為，川普想要達成的是「大協議」，而不是一筆小交易，尤其越逼近總統大選時間，這份協議很大程度上會影響到川普的連任機會，「預計明年才能完成協議。」

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