白宮確實開出「交換條件」　美國駐歐盟大使爆炸性證詞

▲美國駐歐盟大使桑德蘭赴眾議院公開聽證會作證。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國眾議院20日再舉行針對川普總統的彈劾調查公開聽證會，外媒在聽證會開始前率先預告，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）將拋出爆炸性證詞，指稱白宮與烏克蘭之間確實有「交換條件」存在，涉及美國對烏克蘭的援助，以及烏克蘭公開宣布調查川普的政治對手拜登（Joe Biden）。

美國NBC News報導，根據一份提前取得的證詞講稿，桑德蘭計畫向眾議院情報委員會證稱，白宮與烏克蘭的確有交換條件。他在講稿中寫道，「我知道委員會經常問一個簡單問題『有沒有交換條件？』。以此次通話和白宮會晤而言，答案是有。我們遵照總統的指示。」

桑德蘭將會指責川普，逼迫他、美國烏克蘭特使沃爾克（Kurt Volker）和前能源部長裴利（Rick Perry）3人，與川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）一起從事對烏克蘭方面工作，而他們所有人都認為這是一個壞主意。他將作證說，「我們並不想和朱利安尼先生一起做事。」

他也將承認，曾在7月10日舉行的白宮會議上向烏克蘭官員提到，在白宮決定通話或召集烏克蘭方會晤之前，將會先進行有關「先決條件」的查核。他還將作證說，儘管他不是很確定，該筆將近4億美元的對烏軍事援助遭暫緩一事是否為了換取烏克蘭宣布調查拜登，但他認為就他進行的工作而言，確實像是這麼一回事。、

桑德蘭說，「在沒有任何合理解釋的情況下，我的結論是，這筆被凍結的援助與白宮會晤一樣是被故意阻止。我相信，如果烏克蘭作出一些動作，表明他們有意認真執行川普所期待的那項調查，那麼軍事援助也將獲得解凍。」

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