　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國「千人計畫」美國晚10年才反應　衛院140名學者遭調查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼間諜,情報,指紋。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

▲美國參議院報告提及中國竊取技術，美國卻遲遲沒反應。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

美國參議院常設委員會18日公布報告提及，中國2008年宣布「千人計畫」，從中竊取美國的研究成果，然而，美國聯邦機構遲遲未有反應，導致美國納稅人在不知情的情況下，提供資金給中國崛起的經濟與軍事領域。此外，美國國立衛生院代表還透露，院內有140多名學者因學術誠信、受到外國影響而被調查。

《美國之音》報導，參院常設調查小組委員會18日釋出的報告指出，針對中方的威脅，美方未能全面應對。該委員會19日舉行相關聽證會，共和黨籍議員、委員會主席波特曼（Rob Portman）詢問美國衛院、美國國家科學基金還有能源部科學辦公室官員，機構中是否有學者參與中國的千人計畫，答案都為「是的」。

《路透社》報導，美國聯邦調查局（FBI）一名資深官員19日作證時表示，北京在招募有著美國背景的研究員時，FBI希望能採取更迅速的行動來應對。

FBI反間諜部助理主任布朗（John Brown）表示，鑒於現今對於中國計畫威脅的認知，多希望過去能採取更快速、全面的行動，「現在是彌補的時刻了。」

報導指出，中國最初希望招募2000人，直到2017年時卻已接納超過7000人。直到2018年，FBI都未慎重對待此事，等同中國已啟動「千人計畫」10年，美國才終於要起身回應。

事實上，華府一直就非法竊取科技技術的問題與北京發生爭執，這也成為貿易戰中所爭論的議題。不過，中國政府堅稱，這些「間諜」指控毫無根據，華府誇大問題是出於政治因素。

參議員也敦促美國國家科學基金會、衛生研究院、能源部、國務院的官員，針對中國試圖竊取智慧財產權的行為，討論該如何制衡。參議員哈桑（Maggie Hassan）說，「在發展真正的國家策略來打擊這些問題時，我非常希望這是我們採取的第一步。中國有策略，我們也需要有自己的策略。」

參議員18日表示，將利用這份報告撰寫法案，終結美國研究、智慧財產權、納稅人的錢財被「濫用」的問題。

ET快訊
快訊／新北Ubereats外送員車禍！頭部重創命危
女大生請假跑去「躺著賺」！　魔鬼身材狂榨男客2小時
吳佩慈懷4胎豪門夢碎！紀曉波欠債250億　13億豪宅慘遭抵押
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

夜市好可怕！日本遊客對台灣第一印象「很臭很髒」　網友反省：真的要改善

中國「千人計畫」美國晚10年才反應　衛院140名學者遭調查

逾200示威者「眼睛遭射」近半恐丟視力！　智利警宣布停用橡膠子彈

協議可能「卡到明年」！美國迫於壓力恐讓步　取消5月至今所有加徵關稅

英駐港職員赴陸失蹤15天！拘留期間遭「毆打+剝奪睡眠」　英外相怒召大使

懷孕6月到森林散步…婦全身遭野狗群啃爛身亡！　自家狗狗恐也有份

她受夠交往8年男友「行房都穿女性內衣」　劈腿白臉小王…慘遭浴室爆頭慘死！

有飯不吃寧願吃土！　怪男20年來每天狂吞1公斤：牙齒超健康

Instagram風潮！手指紋路PS變「光滑噁香腸」　病態照讓用戶超傻眼

才剛和平換囚…美軍直升機墜毀2死　塔利班宣稱擊落

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

夜市好可怕！日本遊客對台灣第一印象「很臭很髒」　網友反省：真的要改善

中國「千人計畫」美國晚10年才反應　衛院140名學者遭調查

逾200示威者「眼睛遭射」近半恐丟視力！　智利警宣布停用橡膠子彈

協議可能「卡到明年」！美國迫於壓力恐讓步　取消5月至今所有加徵關稅

英駐港職員赴陸失蹤15天！拘留期間遭「毆打+剝奪睡眠」　英外相怒召大使

懷孕6月到森林散步…婦全身遭野狗群啃爛身亡！　自家狗狗恐也有份

她受夠交往8年男友「行房都穿女性內衣」　劈腿白臉小王…慘遭浴室爆頭慘死！

有飯不吃寧願吃土！　怪男20年來每天狂吞1公斤：牙齒超健康

Instagram風潮！手指紋路PS變「光滑噁香腸」　病態照讓用戶超傻眼

才剛和平換囚…美軍直升機墜毀2死　塔利班宣稱擊落

快訊／Uber Eats左轉與騎士對撞車體碎裂！外送員當場失去呼吸心跳

藍弋丰／霸凌或許不是日本學生自殺率飆高的主因？

初審過關！　復康巴士等6類車免貨物稅至113年底

愛心企業送健康久久！英華達贈血壓計999台　嘉惠台東弱勢

Wanna One解散辦不成來台演唱　台灣公司慘賠千萬怒告詐欺

快訊／新北Ubereats外送員車禍！頭部重創「命危」…後座16歲女噴飛

「鳳凰」周五最接近！大雨襲2地區　彭啟明一張圖曝：氣溫像搭雲霄飛車

可能發生空襲！他嫌班機「人太多」上網造謠...被警方刑事拘留

毒品都藏胸罩裡！　澤尻英龍華被爆「慣性藏毒點」緝毒官：女生放內褲最安全

竹聯幫主「么哥」70歲壽宴席開123桌　數十名友人簇擁進會場

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

打3KG凡士林進手臂當二頭肌　他整手臂爛半截

熱水管炸現巨坑　2男慘被熱水燙死

美參院通過「香港人權與民主法案」

28歲男星教召修自走砲慘死！2同袍下場出爐

北科大赴美失蹤留學生找到了

日宅女秀格子襯衫超解！突解半邊扣「蹦出粉嫩肉圓」

女童玩恐怖跳繩...拉近一看網嚇傻

吸腋下賺200萬美金　聞後自曝：很可怕

聯誼宅男「手抓薯條」　櫻花妹喊噁

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

孕婦到森林散步遭野狗群咬死

更多熱門

相關新聞

美國恐讓步　取消5月至今所有加徵關稅

美國恐讓步　取消5月至今所有加徵關稅

中美貿易「第一階段」協議至今未談攏，知情人士指出，雙方在關稅上仍舊存有分歧。美國總統川普指出，他願意取消原定在12月15日對價值1560億美元中國消費品加徵的關稅，但中國必須做出更大讓步。但北京卻希望，美國要連帶取消5月與9月加徵的關稅，除此之外，北京也不願意承諾購買更多農產品。

美軍直升機墜毀2死　塔利班宣稱擊落

美軍直升機墜毀2死　塔利班宣稱擊落

英文太菜　他割包皮卻被結紮

英文太菜　他割包皮卻被結紮

前美駐烏特使改口：川普查拜登不可接受

前美駐烏特使改口：川普查拜登不可接受

華倫推「億萬富豪的眼淚」馬克杯

華倫推「億萬富豪的眼淚」馬克杯

關鍵字：

千人計畫FBI間諜北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

Sandy男友「上億身家」起底！

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面