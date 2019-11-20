中國「千人計畫」美國晚10年才反應　衛院140名學者遭調查

▲美國參議院報告提及中國竊取技術，美國卻遲遲沒反應。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

美國參議院常設委員會18日公布報告提及，中國2008年宣布「千人計畫」，從中竊取美國的研究成果，然而，美國聯邦機構遲遲未有反應，導致美國納稅人在不知情的情況下，提供資金給中國崛起的經濟與軍事領域。此外，美國國立衛生院代表還透露，院內有140多名學者因學術誠信、受到外國影響而被調查。

《美國之音》報導，參院常設調查小組委員會18日釋出的報告指出，針對中方的威脅，美方未能全面應對。該委員會19日舉行相關聽證會，共和黨籍議員、委員會主席波特曼（Rob Portman）詢問美國衛院、美國國家科學基金還有能源部科學辦公室官員，機構中是否有學者參與中國的千人計畫，答案都為「是的」。

《路透社》報導，美國聯邦調查局（FBI）一名資深官員19日作證時表示，北京在招募有著美國背景的研究員時，FBI希望能採取更迅速的行動來應對。

FBI反間諜部助理主任布朗（John Brown）表示，鑒於現今對於中國計畫威脅的認知，多希望過去能採取更快速、全面的行動，「現在是彌補的時刻了。」

報導指出，中國最初希望招募2000人，直到2017年時卻已接納超過7000人。直到2018年，FBI都未慎重對待此事，等同中國已啟動「千人計畫」10年，美國才終於要起身回應。

事實上，華府一直就非法竊取科技技術的問題與北京發生爭執，這也成為貿易戰中所爭論的議題。不過，中國政府堅稱，這些「間諜」指控毫無根據，華府誇大問題是出於政治因素。

參議員也敦促美國國家科學基金會、衛生研究院、能源部、國務院的官員，針對中國試圖竊取智慧財產權的行為，討論該如何制衡。參議員哈桑（Maggie Hassan）說，「在發展真正的國家策略來打擊這些問題時，我非常希望這是我們採取的第一步。中國有策略，我們也需要有自己的策略。」

參議員18日表示，將利用這份報告撰寫法案，終結美國研究、智慧財產權、納稅人的錢財被「濫用」的問題。