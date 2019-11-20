美國務卿蓬佩奧傳「考慮辭職」　轉投入參議員選戰

▲共和黨重量級人士透露，蓬佩奧已經開始考慮遞出辭呈。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）傳有意辭職，投入2020年選戰爭取堪薩斯州聯邦參議員席位。據傳，蓬佩奧原本計畫留任至明年年初，但近期眾議院彈劾總統調查等事件「在政治上傷害了他」，也讓他與川普關係緊張。

《時代》（Time）雜誌引述3名共和黨重量級人士透露的消息，蓬佩奧如今開始重新思考自己的「時間表」，考量的關鍵在於何時提出辭呈才能「全身而退」，沒有跡象顯示蓬佩奧已經和川普討論過此事。

報導提到，3位共和黨消息人士，其中1人曾效力於川普政府團隊，另1人目前仍在政府中任職，第3位人士則曾任職於多個高階職位，並活躍於共和黨內。報導指出，有關蓬佩奧轉戰參議院的傳言已經流傳數月之久，而他始終沒有明確排除投入選戰的可能性。蓬佩奧的助理先前已經否認過辭職一事，並拒絕對最新消息發表任何評論。

消息人士說，隨著眾議院彈劾調查的進展，蓬佩奧面臨兩難處境，外界已經批評他拋棄下屬，沒有替在彈劾調查中作證的前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）或現任美國駐烏克蘭代辦泰勒（William Taylor）說話，認為他不但沒有保護資深外交官，也有悖於美國長期以來反對總統將外交事務政治化的政策。因此當蓬佩奧留任的時間越長，就會越來越受到外界批評。

另一方面，在尤凡諾維契和泰勒等一眾外交官發表不利於川普的證言後，川普和其支持者也責怪蓬佩奧「護主不力」，例如川普上個月就曾在推特上批評蓬佩奧，稱他當初任命泰勒是個錯誤。

泰勒原本已經從外交體系中退休，在智庫美國和平研究所擔任執行副總裁。在尤凡諾維契被召回後，蓬佩奧選擇任命泰勒為美國在烏克蘭的最高外交代表，職稱為臨時代辦（chargé d'affaires ad interim）。

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