華倫「富人稅政策」再出招　推「億萬富豪的眼淚」馬克杯大熱賣

▲為呼應自己所提出的「富人稅政策」，華倫出名為「億萬富豪的眼淚」的馬克杯 。（圖／翻攝自shop.elizabethwarren官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

民主黨總統參候選人華倫（Elizabeth Warren）日前推出一款名為「億萬富豪的眼淚」（billionaire tears）馬克杯，每個售價25美元（約新台幣762元），以呼應自己所提出的「富人稅政策」。沒想到這款馬克杯意外受到喜愛，才開賣短短幾天，就已成為競選網站上最熱銷的商品之一。

綜合外媒報導，華倫在馬克杯的商品敘述頁面先是諷刺了高盛集團前執行長、億萬富翁庫伯曼（Leon Cooperman）一番：「庫柏曼在2017年因被控內線交易，遭證券管理委員會罰款，今年11月他在電視直播上談到華倫如果當選總統，他可能會因富人稅政策被要求公平繳稅，說著說著就忍不住流下淚來。」

接著，敘述頁面又點名了TD Ameritrade創始人里克斯（Joe Ricketts）、高盛集團前執行長布蘭克芬（Lloyd Blankfein）、矽谷投資人提爾（Peter Thiel）等億萬富豪們，並寫到，「一邊用工會製造的這款馬克杯、依照您的喜好來享用這些億萬富豪微鹹又有些溫暖的淚水，一邊好好思考『富人稅』的所有好處，像是全民育兒福利、學貸撤銷、所有大學免費等等…全部的好處還不只這些呢！」

▲ 「億萬富豪的眼淚」馬克杯相當熱銷。（圖／翻攝自shop.elizabethwarren官網）

華倫的競選團隊表示，這款馬克杯掀起一股反諷熱潮，民眾爭相下單訂購，讓它在上市的48個小時內，就馬上躍升為銷售最佳的商品。

據了解，華倫計畫對年收入超過5000萬元的家庭多徵收2％的稅；年收入超過10億元的家庭收6％的稅；這項政策預計將對全國7萬5000個家庭帶來影響，甚至在10年內替國庫增加2兆6000億至2兆7500億元元的稅收。

另外，自從提出富人稅政策後，華倫便陸續祭出一列針對富豪的策略，像是在官網設置了「億萬富翁的計算器」，計算高收入分別需要繳交多少稅，像是庫伯曼就必須繳納1億5100萬元的稅。

▲民主黨總統參候選人華倫計畫在當選後，對年收入過5000萬元的家庭多徵收2％的稅。（圖／達志影像／美聯社）

華倫針對富豪的一系列行動，引起了不少億萬富豪反彈，庫伯曼就痛批，「我認為她是最糟糕的政治人物，她企圖把有錢人妖魔化，只是因為窮人比富人更多；她很可恥，她完全不懂自己到底在寫些什麼；更何況，我一年繳的稅，就比她這輩子繳都還要多了。」微軟公司創辦人蓋茲（Bill Gates）日前出席「紐約時報」的會議時，也指責華倫以推行政策為名義，實則在詆毀有錢人。

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