合理正確使用抗生素　預防感染健康未來

▲台南市立安南醫院林聖哲副院長（左一）等人一同示範如何做好手部衛生清潔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

感冒了，是不是需要吃抗生素？症狀好可以不用吃抗生素？抗生素不是感冒藥，更不是萬靈丹，衛福部疾病管制署，呼籲民眾應有「4不1要」之正確使用抗生素觀念，「不」主動要求開立抗生素、「不」隨便自己買來吃抗生素、「不」吃別人或給別人吃抗生素、「不」要隨便停藥，還有「要」遵守醫囑使用抗生素。

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▲感染管制小組吳怡慧組長（右3）等人一同宣導抗生素正確使用觀念。



安南醫院感染管制小組吳怡慧組長表示，抗生素的發現與使用挽救了無數人的性命，但抗生素濫用導致具抗生素抗藥性的各種「超級細菌」產生，反而使更多人生病難以痊癒，嚴重時甚至喪失性命。抗生素抗藥性對全球衛生和人類發展構成之威脅越來越嚴重，世界衛生組織為此呼籲正視抗生素抗藥性之危機，避免抗生素抗藥性的繼續發生和擴大，故自2015年起每年11月中旬舉辦「世界抗生素週」，提高人們對該議題的認識，避免抗生素抗藥性繼續發生和擴大。

▲台南市立安南醫院林聖哲副院長（右7），與台中附醫感染管制科王任賢醫師（左6）暨各科主管醫師一同簽署響應抗生素正確使用。



吳怡慧組長亦強調，抗生素並不等於萬靈丹，抗生素只能抑制或殺死細菌，無法對抗病毒、黴菌以及寄生蟲。抗生素使用不當，像是自行停藥、劑量不足、服用時間隔時間不當、藥物交互作用、服藥期程不足、重複用藥等都會讓細菌產生抗藥性，生病時更難以痊癒。吳組長說，抗生素和所有藥物都一樣，使用正確即是救命良藥，使用不正確就會對身體產生副作用，若濫用或使用不當容易產生抗藥性。

為預防日後生病時無藥可醫的情況發生，安南醫院響應世界衛生組織，值「2019世界抗生素週」時期選定11月20日舉辦抗生素正確使用宣導活動，呼籲大家重視抗生素濫用問題，同時一起承諾合理使用抗生素，保障自身、家人及朋友健康，並配合今年主題活動-『預防感染健康未來』，每個人都可以幫助預防抗生素抗藥性的產生，透過不與他人分享抗生素，遵從醫療專業人員的指示服用抗生素，確實清潔雙手，生病時戴口罩，減少與他人接觸，安全的性行為，定期接種疫苗以減緩抗生素抗藥性的擴散。

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