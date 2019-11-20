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華碩搶搭亞洲最大電競盛事WirForce　打造「ROG未來實驗室」

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▲華碩電競筆電市佔第一　搶搭亞洲最大電競盛事WirForce打造「ROG未來實驗室」。（圖／華碩提供）

▲ROG積極打造電競生態圈。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（20）日宣布，電競筆電連續12季市佔第一，穩坐市場龍頭寶座，並將從明（21）日至11月24日在亞洲最大電競盛事「WirForce」推出「ROG未來實驗室」，以Cyberpunk風格為主軸，呈現電影般的科幻場景，打造專屬玩家的電競派對。

根據知名研究調查機構顯示，華碩電競筆電連續12季市佔第一，穩坐市場龍頭寶座，顯示電競筆電銷售維持穩健成長，瞄準龐大電競商機，ROG玩家共和國自2006年進軍電競市場，不僅擁有專屬設計團隊，近期更是大玩聯名、拚設計、推限量。

▲華碩電競筆電市佔第一　搶搭亞洲最大電競盛事WirForce打造「ROG未來實驗室」。（圖／華碩提供）

▲華碩搶搭亞洲最大電競盛事WirForce打造「ROG未來實驗室」。（圖／華碩提供）

華碩表示，近年各大時尚品牌積極攜手潮流品牌推出聯名商品，因此ROG電競筆電今年攜手BMW Group Designworks跨界合作，將超跑的工藝美學體現於全新ROG Strix系列筆電設計，而且在今年9月限量推出售價19.9萬元的電競筆電「Mothership電競航母」，也在開賣不久就被搶購一空。

此外，華碩近期更是攜手潮流品牌合作，將於WirForce現場限量推出兩款「ROGＸNew Era」聯名帽款，分別為9FORTY與9FIFTY，並與知名新銳插畫家跨界合作設計的「ROGＸC.A. Chou」專屬電腦桌布，將ROG無懼之眼的Logo結合街頭、夜市、宮廟等元素，打造台灣在地的Cyberpunk風格。

同時，ROG將在今年亞洲最大電競盛典「WirForce」量身訂製「ROG未來實驗室」，以集結「前衛、混成、反叛」三大要素的「Cyberpunk」為主題風格，打造酷炫十足的未來實驗室，包含實驗室吧檯、逾四百片主機板組合而成的設計牆、電影級的ROG世界觀光譜區，並與知名新銳插畫家攜手打造的「ROGＸC.A. Chou」設計牆與電競產品體驗區等，打造超未來的電競派對。

▲華碩電競筆電市佔第一　搶搭亞洲最大電競盛事WirForce打造「ROG未來實驗室」。（圖／華碩提供）

▲ROG將每場活動打造成最熱血的電競派對。（圖／華碩提供）

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