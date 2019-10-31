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華碩ROG Phone II五大電信11/1開賣　11/29「迷霧黑」新色上市

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲華碩ROG Phone II五大電信11/1開賣　11/29「迷霧黑」新色上市。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩ROG Phone II五大電信11/1開賣。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（31）日宣布，電競手機ROG Phone II（12GB/512GB）11月1日起正式在全台五大電信上架，消費者可依照個人需求，選擇最適合自己的購機資費方案，並在11月29日推出市面上少見的1TB霧黑新色版本ROG Phone II電競手機。

華碩ROG Phone II終於將在11月1日起上架全台五大電信，並在11月底前加碼推出優惠活動，像是搭配中華電信任一資費專案，加贈原廠30W快充；搭配台灣大哥大任一資費專案，送智慧炫光保護殼；搭配遠傳與台灣之星方案，皆可以2,490元加購原價3,990元的GamePad遊戲控制器。

▲華碩ROG Phone II五大電信11/1開賣　11/29「迷霧黑」新色上市。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩ROG Phone II「迷霧黑」新色11/29上市。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，華碩宣布，今年9月在德國柏林IFA消費電子展首次亮相的1TB霧黑新色版本ROG Phone II電競手機，即將在11月29日於指定通路推出這款具備12GB RAM記憶體、1TB超大儲存容量的旗艦版ROG Phone II。

ROG Phone II新色版本採用消光霧黑色機身，搭配ROG獨有的圖騰點綴背蓋，搭載全球最新S855 Plus頂級處理器與120Hz AMOLED螢幕，擁有強悍效能與流暢無延遲的清晰畫面，以及6000mAh超大電量，還有可大幅提升操控性的AirTrigger II超音波觸控鍵設定快捷鍵，售價32,990元。

華碩全球副總裁林宗樑宣布，今年8月起為了ZenFone 6用戶開設的「用戶專屬學堂」，正在規劃加開「ROG Phone II用戶專屬學堂」，有別於ZenFone 6的功能教學，ROG Phone II課程將會朝向遊戲體驗設計，像是與實況主互動、專業玩家互動等等。

▲華碩ROG Phone II五大電信11/1開賣　11/29「迷霧黑」新色上市。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩預告ROG Phone II大全配即將在11月底推出搭配電信方案。（圖／記者姚惠茹攝）

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