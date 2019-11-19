▲宏碁首度進駐WirForce盛會，搬來電競座艙打造「Predator玩樂園」。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導



宏碁（Acer）今（19）日宣布，首度進駐亞洲最大電競嘉年華WirForce，結合最強《Garena 極速領域》 賽車遊戲設立「Predator玩樂園」，讓民眾可以體驗最高規格的Predator Thronos電競座艙，並祭出電競購給利、電競限定購、極速任務闖關三大好康。

宏碁結合挾帶高人氣入圍Google Play 2019 年度最受歡迎遊戲的《Garena 極速領域》，以Predator Thronos電競座艙搭配模擬器暢玩極速領域，除了可以體驗經典的賽車競速和道具賽外，也能暢玩滑板等全新模式。

宏碁「Predator玩樂園」現場天天邀請Predator實況主，像是瑞比RABY、魯比、偷米、大天神、森野葉子、蘋果妹，並將祭出三大好康，其一像是體驗「極速任務闖關」就有機會獲得Predator掠奪者／Garena極速領域限量系列獎品，並配合Intel舉辦「BONUS! 現烤大腸包小腸免費吃」活動。



其二就是電競購給利網路特賣活動開跑，從11月21日到12月12日，只要在指定通路購買Predator系列筆電/桌機，隨貨送Predator周邊大全配，包括Predator Galea 300電競耳機、Predator Cestus 500電競滑鼠、Predator Gaming Mousepad，還有登錄送價值千元極速領域虛寶。



其三在電競限定購的部分，宏碁指定商品在WirForce現場優惠下殺，像是Acer Nitro 7電競筆電下殺七千元、Acer Nitro 5電競筆電搭載第9代Intel CoreTM i7處理器，特價30,900元、Predator Orion 5000電競桌機跌破8萬、Predator Orion 500電競桌機新款特價62,900元等。



宏碁積極活絡電競生態圈，今年進駐亞洲最大電競嘉年華WirForce，現場更搬來電競座艙要讓民眾體驗頂級配備玩遊戲，而眾所期待的Predator League台灣區總決賽即將在12月展開，可以說是不間斷的電競活動持續加溫。